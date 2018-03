CRUCEROS Royal Caribbean presenta su gran crucero en Málaga «Simphony of the Seas» llegará el próximo martes al puerto de la ciudad con una oferta de aventura en el mar para más de 6.700 pasajeros

Málaga será la ciudad desde donde la compañía norteamericana Royal Caribbean dé a conocer al mundo «Simphony of the Seas», su último gran crucero compuesto por 18 cubiertas y que alberga una tripulación de 2.175 personas. Será el martes que viene en una llegada que está marcada en el calenderio del Puerto de Málaga. Es la llegada de un crucero que tiene 20 opciones gastronómicas para una oferta de vacaciones en el mar, que con esta presentación está siendo sondeada por la operadora de cruceros para ser puerto de salida. Su base actual para lanzar los cruceros en España es Barcelona.

En la embarcación se pueden alojar unas 9.000 personas entre pasajeros y tripulantes. Cuenta con 2.780 camarotes, repartidos en cuatro modalidades. Están las suites, que son las de mayor lujo. Los clientes de este alojamiento tienen servicios exclusivos de la «Royal Suite Class» con un restaurante al que sólo tienen acceso los ocupantes de estos camarotes, hay salón privado con vistas al océano o cubierta al aire libre para tomar el sol.

Destacan los camarotes «balcony», que son los que tienen un balcón al mar. Luego están los camarotes con vistas al océano y, por último, los interiores. En total el crucero está preparado para la estancia de 6.780 pasajeros en un barco de 230.000 toneladas y 362 metros de eslora.

Surf y escalada

Pasajeros que tendrá una amplia oferta de ocio en el barco, como las 19 piscinas distribuidas en tres de las cubiertas con el tobogán más elevado de alta mar, dos simuladores de surf o tres toboganes más en varias de las zonas de baño. Se podrá escalar en los dos rocódromos de 13 metros o lanzarse en tirolina a lo largo de nueve cubiertas. Hay pista de patinaje, cancha de baloncesto o los típicos juegos de feria en el salón de videojuegos.

Los huéspedes a bordo del «Symphony of the Seas» tienen un amplio menú de opciones gastronómicas con flexibilidad en los horarios y diversidad de especialidades, que van desde las parrilladas a la comida japonesa o teppanyaki. No son los únicos alicientes dentro de la embarcación, que se gobierna como una pequeña ciudad de siente distritos con SPA, gimnasio, jardín exterior con galerías y centro comercial, solárium con espacio solo para adultos, 10 jacuzzis con vistas al océano o salones «lounge».

Robots camareros

Una oferta que se completa con otra para los pequeños con guardería, salones específicos, discoteca para jóvenes, cine 3D o parque acuático, que se suman a una propuesta familiar con un Bionic Bar de camareros robóticos, carrusel tallado, espectáculos de patinaje sobre hielo, casino, karaoke, salones, club de espectáculos cómicos, dietas y zona de compra de ropa, perfumes o joyas.

El lanzamiento de este barco está siendo un acontecimiento en la ciudad, que se prepara para una fiesta de recibimiento. El «Symphony of the Seas» prevé su llegada al puerto a partir de las 6:00 horas del martes, momento en que atracará en la Terminal A de cruceros, situada en la zona de Levante.

Durante la jornada, los representantes institucionales, junto a la Agencia Marítima Condeminas (empresa consignataria del buque), realizarán el tradicional intercambio de placas conmemorativas con el capitán en una recepción celebrada a bordo. Con motivo de la llegada hay un gran evento solidario en beneficio de la fundación Andrés Olivares, dedicada a prestar apoyo a niños y adolescentes con cáncer, entre otras enfermedades crónicas y a sus familias.