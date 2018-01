ENTREVISTA A LA MUJER DEL ALCALDE DE MÁLAGA «Si se vuelve a presentar no lo echaré de casa, pero De la Torre debería dejarlo ya» Rosa Francia defiende que no hay nadie «insustituible» y reprocha al PP haber abierto pronto el debate sobre la sucesión

FERNANDO DEL VALLE

@FernandoDValle MÁLAGA 31/01/2018 07:38h Actualizado: 31/01/2018 07:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más allá de elementos orgánicos, la mujer del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es el principal estilete que intenta convencerle de que a sus 75 años (uno más cuando lleguen las municipales) no debería presentarse a la reelección, lo que acaba de pedirle formalmente el PP de Málaga. Públicamente ya ha dejado clara cuál es la postura familiar. No resulta nada habitual que las cosas de casa se ventilen en la arena pública, pero ella ni mucho menos se avergüenza y defiende de manera contundente su derecho a hablar:«Me considero en la obligación de dar voz a algo que habitualmente no llega porque los hombres no lo hacen, y es hablar de la vida privada de una persona que no sólo tiene una faceta pública».

—¿Por qué tiene tan claro que su marido no debería presentarse a la reelección?

—Es una postura personal que me considero obligada a defender desde hace mucho tiempo. Creo que para él sería bueno dejarlo ya. Puede que sea demasiado egoísta, pero tengo ganas de recuperar una vida normal. Y de que Francisco pueda llevar una vida sensata.

—Supongo que compartiendo techo con quien se ha definido como «alcalde 24 horas» debe de ser muy difícil tener una vida familiar plena...

—En cierto modo, la edad permite su dedicación; nuestros hijos ya son mayores y eso procura mayor libertad. Pero la suya es una tarea muy estresante y cualquier persona en mi situación valoraría que es mejor que él descanse. Que seguro que tampoco sería descansar, porque yo no lo veo sin hacer nada. Pero que cambie de actividad y que recupere una vida familiar normal.

—¿Es la suya una posición de toda la familia? ¿Se lo dicen mucho?

—No nos queremos poner muy pesados, pero él conoce la postura de sus hijos y la mía. Francisco merece otro tipo de actividad. A mi marido no me lo imagino descansando, pero políticamente es conveniente no aferrarse a una única actividad.

—¿Cómo son esas conversaciones?

—Normalmente no me dice que no directamente y termina haciendo una política de hechos consumados. Es decir, lo mismo que hace el Partido Popular (ríe). Él es consciente de cómo pesa en la familia su actividad, pero le es muy complicado apartarse. Sobre todo cuando considera que es necesario. Esa sensación yo creo que puede con él. Pero yo voy a seguir luchando. Y si lo digo con tanta insistencia es porque antes no estaba de moda hablar de conciliación familiar. Conviene que se sepa que para una familia es una losa auténtica la dedicación política de uno de sus miembros. Estamos en una época en la que casi da vergüenza decir que uno es político. La Alcaldía es de los cargos más bonitos, pero también de los más esclavos.

—¿Sería capaz de precedir que decisión tomará De la Torre, como ha prometido antes de final de febrero?

—No sería capaz de dar un pronóstico. Tengo muy claro lo que a mí me gustaría y a él se lo digo muy claro. Espero sinceramente que me escuche.

—¿Qué hará si vuelve a presentarse?

—Hombre, no le voy a echar de casa. No es la primera vez que se lo pido, ya lo hice antes de las elecciones de 2015. Yo lucho lo que puedo, pero cuando él toma su decisión no me queda otra que apoyarle. Insisto:lo mejor sería dejarlo ahora.

—¿Qué le ve haciendo si termina abandonando el Ayuntamiento?

—Se han sugerido públicamente muchísimas posibilidades. A él le gustaría cualquier cosa que significara seguir luchando por sus caballos de batalla. Su vida ha girado en torno al municipalismo, a cumplir con aquellas esperanzas en torno a la descentralización municipal que se han visto frustradas y que han hecho que los Ayuntamientos tengan menos autonomía y presupuesto que otras administraciones. Por algo así seguro que no le importaría seguir peleando en el futuro. Pero creo que le valdría cualquier tema político. Lo lleva en el ADN. Pero también le digo, un político debe hacer su función y luego marcharse a su casa tranquilamente. Nadie le debe nada.

«Un político debe hacer su función y luego marcharse a su casa tranquilamente. Nadie le debe nada»

—¿Dice poco en favor del PP tener que seguir echándose en sus brazos?

—Nadie hay insustituible. Recambios hay. Uno, varios o los que sea. No conozco a todas las personas que hay disponibles. Elías (Bendodo) puede ser perfectamente.

—¿Le asusta que la despedida de Francisco de la Torre pudiera ser perdiendo unas elecciones o dejando paso a otro partido?

—El que está luchando en política sabe que puede ganar o perder, y las dos cosas son resultados lógicos de los que se aprende. No creo que al alcalde le afectara mucho una derrota al menos en el plano personal, aunque por supuesto el que va a la lucha política vaya sólo a ganar. Salir por la puerta grande no es salir triunfando, sino con la conciencia tranquila y unos réditos que te avalen.

—¿Le ha parecido bien cómo se ha gestionado la hipotética sucesión?

—Creo que el PP ha contribuido a dejar una sensación incómoda en el entorno del alcalde. Si te ofrecen irte a otro sitio todo el que sabe leer sabe que le están diciendo que deje la Alcaldía. Creo que el tema se abrió demasiado pronto y sobre todo sin seguridades, porque él ya había segurado que iba a cumplir su compromiso de cuatro años.

—¿A él, le han molestado estos movimientos?

—Cualquiera que conozca el alcalde sabe que es inasequible al desaliento y que respeta las posturas de los demás aunque no las comparta. Nunca le he visto quejoso. Él tenía un compromiso y eso es resposabilidad con el partido.