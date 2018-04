INDEPENDENCIA El Supremo tumba la última intentona «separatista» de Andalucía El alto tribunal niega la segregación de San Pedro de Alcántara de Marbella al desestimar un recurso de casación de 2015

J.J MADUEÑO

El Tribunal Supremo ha decido que Marbella siga siendo un municipio indisoluble. No hay cabida para segregaciones. San Pedro de Alcántara seguirá siendo un barrio, con una identidad acentuada y una idiosincrasia particular, dentro de la ciudad. Con el fallo conocido este lunes se tumba la última intentona «separatista» de Andalucía al no admitir un recurso de casación presentado por la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desestimar la anulación de la decisión de la Junta de Andalucía de denegar la separación San Pedro en 2011.

Marbella no perderá una masa social aproximada de unas 50.000 personas o zonas que proporcionan ingentes ingresos, como la exclusiva urbanización Guadalmina, que alberga a ilustres como José María García o los Aznar. No habrá un San Pedro independiente pese a lucha vecinal, que se ha extendido a lo largo de los último 30 años con peticiones y pleitos. Al menos hasta ahora, porque la Asociación Pro-Independencia de San Pedro de Alcántara (ISP) anuncia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La primera que negó las aspiraciones independentistas fue la Junta de Andalucía el 29 de agosto de 2011. El gobierno regional desestimó la iniciativa relativa a la creación del nuevo municipio de San Pedro de Alcántara. Consideró infundada la petición por no cumplir San Pedro Alcántara el requisito, que exigía la normativa autonómica aplicable, de una franja mínima de suelo no urbanizable de 7.500 metros cuadrados respecto del núcleo matriz.

Incidencia negativa

Se precisaban zonas en las que sólo había 55 metros, por lo que Andalucía entendió que la creación de un nuevo municipio «tendría una incidencia territorial negativa» porque los servicios no se podrían agrupan y gestionar de forma eficiente.

La decisión fue recurrida ante el TSJA, que fue el siguiente que se posicionó en contra en un proceso contencioso-administrativo. Denegó un recurso planteado contra la decisión de rechazar la separación de San Pedro de Alcántara de Marbella. Esa sentencia es la base sobre la que se apoya el nuevo varapalo del Tribunal Supremo, donde el pleito arrancó en 2015.

El documento del Supremo alega ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la imposibilidad de revisar en casación la aplicación por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de la legislación autonómica. A lo que añade que el recurso presentado «no es admisible» al cuestionar la «indebida interpretación y aplicación» de la Disposición Transitoria sobre Demarcación Municipal de Andalucía.

Poder separatista

Sin embargo, las voces separatistas en San Pedro tienen un amplio apoyo entre la población y llegan a tener dos concejales en el pleno municipal. Ediles que en los últimos tiempos han sido determinantes para formar gobierno. Ha sido Opción Sampedreña (OSP), autodefinida como «independentista», la que sumó para hacer un tripartito en 2015 con el PSOE e izquierda Unida que apoyó Podemos. Formación rival en la franja de votos con la recurrente ISP en este núcleo de población de Marbella.

OSP es la misma formación que el pasado agosto rompió aquel gobierno de 2015 para poner al PP en el sillón de Alcaldía, a cambio de un presupuesto «independiente» de 18 millones de euros que ellos gestionan desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, como si fueran el municipio que el Supremo niega formar.