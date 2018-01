FERROCARRIL El tren de la Costa del Sol será subterráneo y tendrá ocho millones de pasajeros más El Ministerio de Fomento contempla una inversión que puede llegar a los 3.850 millones de euros para unas vías compatibles con la Alta Velocidad

J.J. MADUEÑO

MARBELLA 27/01/2018 17:51h Actualizado: 27/01/2018 17:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ferrocarril es una de las viejas demandas de la Costa del Sol, sobre todo de Marbella. Tras dos décadas de demandas, negativas, plazos y palabras incumplidas, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dibujado este sábado los posibles trazados que tendrán las vías a lo largo del litoral malagueño. Lo ha hecho pendientes de que se concluya un informe geológico para el que se están elaborando 11 sondeos, de los que 9 ya se han efectuado. Y ha avanzado que la mayoría del trazado irán subterráneo para esquivar los diferentes núcleos de población. Lo hace sobre dos destinos, el primero Marbella y luego una ampliación hasta Estepona. Con la línea completa se espera llegar a incrementar el número de pasajeros hasta en 8 millones.

El trazado saldrá de Fuengirola, aprovechando la línea existente entre este municipio y Málaga capital. «No hay que duplicar necesariamente la vía actual, se pueden hacer duplicados en ciertos puntos o apeaderos más grandes que permitan parar a trenes dobles», ha señalado el ministro de Fomento en su presentación. En la que aseguró que la línea está acotada a un diseño que discurrirá en paralelo a la A-7 o bien a otro que salga en ciertos puntos para ir paralela a la AP-7. «Esta segunda tiene una variante que hace que las vías pasen por el Hospital Costa del Sol», ha explicado el ministro. Será el estudio informativo, que espera presentar en Málaga a principios de verano, tras acabar los trabajos actuales, el que decida cuál de las dos es la más viable.

El coste máximo hasta Marbella será de 2.000 millones de euros, para tener en 2024 un incremento de viajeros en este servicio de «unos cinco millones». Eso será hasta Marbella, porque los números crecen si se proyecta la línea completa hasta la localidad de Estepona. En este caso, la inversión puede llegar a los 3.850 millones de euros para una subida del número de viajeros de 8 millones.

Al ser un trazado subterráneo, que no está supeditado a la orografía del terreno, el Ministerio de Fomento, cree que las vías serán compatibles con la Alta Velocidad, dejando la puerta abierta a la llegada del AVE a toda la Costa del Sol. Marbella y Estepona lamentaron esta semana que el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol que está elaborando la Junta de Andalucía no incluyera la llegada del AVE a sus términos municipales. La Junta culpó al Gobierno Central de no haber planteado esta opción y el Ministerio de Fomento plantea ahora una obra que deja preparado el trazado.

La obra servirá, entre otras cosas, para aligerar el tráfico de vehículos en la A-7, que el propio POT quiere convertir en un bulevar a lo largo de todo el litoral, pese a que las competencias sobre la vía son del Ministerio de Fomento. La carretera supera en algunos de sus puntos en Marbella los 100.000 vehículos en verano. «Entre 2005 y 2015 se han producido 51 accidentes con víctimas en esta carretera», señaló el ministro, que también presentó algunas mejoras a autovía para moderar las cifras y dar cabida a un mayor número de usuarios. Con una inversión de 4,68 millones de euros se harán vías de servicio, carriles de trenzado, ampliación de la calzada, nuevas paradas de autobús, pasarelas peatonales o cambios de velocidad en zonas como la travesía de San Pedro, para poder mejorar las condiciones del tráfico y reducir el riesgo de accidentes.