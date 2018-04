ELECCIONES AUTONÓMICAS ¿Adelanto electoral en Andalucía? Así lo ven los partidos políticos andaluces La presidenta, Susana Díaz, reivindica su estabilidad política y económica para no adelantar las elecciones

S. B.

SEVILLA Actualizado: 03/04/2018 07:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta andaluza y el número dos del PSOE regional insistían este lunesen el mismo mensaje: no habrá adelanto electoral en Andalucía por lo que la próxima cita con las urnas será en marzo de 2019. Susana Díaz respondía a preguntas de la prensa en Huelva con un argumento que reitera cada vez que alguien insinúa que no agotará la legislatura: «Tengo estabilidad política y no tenemos tiempo para otra cosa».

La presidenta aseguraba ayer que su principal afán es trabajar por el crecimiento económico de la comunidad autónoma, «muchos miran a Andalucía anhelando la situación que nosotros tenemos y ahora todo eso hay que ponerlo al servicio de la generación de riqueza y del empleo».

Sin embargo, su insistencia —que corean todos los portavoces oficiales del Gobierno y del Partido Socialista— no termina de convencer a todo el mundo. Porque aunque es cierto que cada mes que pasa, es tiempo que gana el Ejecutivo andaluz para sus intereses electorales, no lo es menos el que Susana Díaz no quiere coincidir en las urnas con las elecciones generales porque entonces tendría que hacer la campaña junto a Pedro Sánchez y es una situación que considera que le perjudicaría en sus intereses electorales.

La presidenta andaluza quiere concurrir en solitario a las elecciones andaluzas —sin que coincidan con ninguna otra convocatoria electoral— pero que una cosa son sus declaraciones públicas y otra muy distinta la realidad a la que tendrá que enfrentarse. El adelanto electoral en Andalucía dependerá de si el Gobierno de Rajoy consigue los votos necesarios en el Congreso de los Diputados para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 o si, de lo contrario, tiene que convocar elecciones adelantadas.

Eso además de la situación en Cataluña ya que si no logran investir a un presidente, tendrán que volver a convocar elecciones y será para el otoño. Otra cita electoral en el horizonte con la que tampoco quiere coincidir Susana Díaz ni tampoco el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Preparados

Por si acaso, los partidos de la oposición están preparándose para cualquier eventualidad. Desde el PP están convencidos de que Susana Díaz no agotará la legislatura y aseguran que están preparados para iniciar una campaña electoral mañana mismo.

Juanma Moreno, el líder popular andaluz, quiere mantener tensionado a todos sus cuadros y por eso ya ha cerrado todos los procesos internos que puedan desgastarlo nombrando a los candidatos a las alcaldías. El próximo fin de semana, Mariano Rajoy acudirá a Sevilla a celebrar la Convención Nacional de su partido, lo que se considera un importante respaldo a la gestión de Juanma Moreno y el inicio oficioso de su carrera hacia el Palacio de San Telmo.

Ciudadanos está en su mejor momento político y, aunque aseguran apostar por la estabilidad, serían los más beneficiados de un posible adelanto electoral.

Podemos e Izquierda Unida, por su parte, están avanzando en la confluencia de cara a la cita electoral, un proceso complejo y que todavía no ha concluido si bien hoy Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez ya participan en un acto conjunto. Desde IU, además, advierten a la presidenta que la apoyarán en los asuntos que sean de calado, como la financiación autonómica, «pero para avalar sus políticas de humo y propaganda, la presidenta Susana Díaz no puede esperar ningún tipo de respaldo de IU».