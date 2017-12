Política Albert Rivera asegura que Andalucía no será moneda de cambio con Cataluña El presidente de Ciudadanos visita Sevilla y saca pecho de haber sentado a Chaves y a Griñán en el banquillo

Albert Rivera ha visitado Andalucía en plena campaña para las elecciones catalanas para cumplir un compromiso con la Cadena SER y ha aprovechado este foro y una visita al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para dejar claro que el resultado de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña y los pactos poselectorales no van a afectar a la situación política en Andalucía.

«Andalucía no es moneda de cambio para Ciudadanos», ha dicho Rivera para explicar que ve razonable un pacto con Miquel Iceta, primer secretario del PSC, tras las elecciones pero que si no se produce, no habrá cambios en los apoyos que mantienen a Susana Díaz. «Si Inés Arrimadas gana las elecciones, será justicia poética. Nadie comprendería tras cuarenta años de nacionalismo que el PSC no apoyase un gobierno de Ciudadanos si es la lista más votada».

Rivera ha defendido que la estabilidad es un importante valor político, «es como la luz que sólo te das cuenta de lo que vale cuando se va» y que su formación no va a poner en cuestión el pacto de investidura con Susana Díaz. «Espero agotar la Legislatura en Andalucía. Creo que deben durar cuatro años, llámenme clásico, pero a los ciudadanos lo que les importan son las soluciones y que se arreglen sus problemas, y no que estemos enredados en cuentas electorales».

El presidente de Ciudadanos también ha aprovechado para «sacar pecho», según sus propias palabras, del hecho de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán estén sentados en un banquillo por el caso ERE: «Nos llamaron chantajistas pero nosotros pensamos que estos asuntos se tienen que debatir en los juzgados y no en los escaños. Gracias a esta presión de Ciudadanos, ahora la política se dedica a mejorar la vida de la gente, eliminar el impuesto de sucesiones, bajar el IRPF, mejorar las políticas de sanidad y educación».