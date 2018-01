Albert Rivera critica la campaña de la Junta de Andalucía: «Los piropos no ofenden a nadie» El presidente de Ciudadanos lamenta que el Gobierno andaluz los catalogue como violencia machista

S. A.

SEVILLA 18/01/2018 13:26h Actualizado: 18/01/2018 13:33h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado estar a favor del piropo si es «respetuoso y no ofende a nadie» y ha cuestionado, ante los manifiestos internacionales surgidos a raíz de las denuncias de acoso sexual, la conveniencia de «regularlo todo». Se refería de este modo a la campaña puesta en marcha por el Instituto Andaluz de la Mujer contra los piropos, que considera como signos de «violencia machista».

Rivera, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha asegurado que estar a favor o en contra del piropo es «como estar a favor o en contra de que existan los cuchillos, si son para matar a alguien no y si son para cortar la carne, sirven para algo».

Para el dirigente de la formación naranja, que apoya a Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía, «si los piropos son para halagar y respetan a todo el mundo no se me ocurre cómo se pueden prohibir y si son ofensivos me parece bien que se puedan denunciar».

Precisamente, la Junta de Andalucía ha lanzado esta semana la campaña #NoSeasAnimal contra el acoso sexual callejero por entenderlo una forma de «violencia de género socialmente aceptada» y en el que enmarcan el piropo.

Rivera se ha mostrado, no obstante, más partidario, antes que apostar por «regularlo todo», de «que la gente tenga mucha más educación y respeto, para que cada uno pueda hacer lo que quiera y si ofende se pueda utilizar la ley para denunciar». En este sentido ha añadido que «si se le ofende a una mujer tiene todo el derecho a denunciarlo y que le apoye todo el mundo, los hombres también, pero si alguien halaga no creo que sea denunciable».

En cuanto a los manifiestos que han surgido en las últimas semanas a raíz de los casos de abusos sexuales, Rivera entiende que «son absolutamente compatibles» y en esta sentido ha asegurado compartir el discurso de 'Oprah Winfrey (en la entrega de los Globos de oro) pero también el respeto a la libertad sexual".

A su juicio, «si uno es es liberal hay que compartir ambas cosas, el derecho de las mujeres y también el derecho a la libertad de hacer lo que a uno le de la gana; no me gusta prohibir las cosas, me gusta pensar que vivo en un Estado de Derecho que solo prohibe lo que es delito y el resto se puede hacer».