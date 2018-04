EDUCACIÓN Los alumnos de la concertada seguirán sin las ayudas al comedor Educación obvia las recomendaciones del Defensor del Pueblo y argumenta que no tiene ingresos para dar este servicio

STELLA BENOT

SEVILLA Actualizado: 04/04/2018 07:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Educación sigue firme y no concederá ayudas al comedor a los alumnos que estén escolarizados en centros concertados. Y ello a pesar de que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha censurado en su informe «las diferencias de trato que se derivan del hecho de que alumnos en las mismas circunstancias objetivas puedan o no optar a la prestación gratuita del servicio de comedor escolar, a la obtención de reducciones del precio establecido para el mismo o a la asignación de ayudas destinadas a sufragarlo, en consideración a un dato que no parece relevante, como el de la titularidad pública o privada del centro en el que se encuentren escolarizados».

La consejera de Educación, Sonia Gaya, asegura que su departamento «cumple con la legalidad» ya que mantiene los conciertos educativos pero no los servicios complementarios, que forman parte de otro programa diferente y al que no están obligados. «Nuestra prioridad es la educación pública y con la financiación que tenemos no podemos abordar este asunto. Si tuviésemos más ingresos, sí que se podría».

Los padres de la concertada llevan años denunciando esta discriminación porque consideran que lo relevante para obtener estas ayudas son las condiciones económicas de las familias y no el centro, público o concertado, donde estudien los menores. Sobre todo teniendo en cuenta que ambos están sostenidos con fondos públicos. El Defensor del Pueblo de España les ha dado la razón pero no han logrado su objetivo.