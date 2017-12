CUARTO AÑO SIN LLUVIAS Andalucía tramitará su decreto ley sobre sequía a finales de enero Si no llueve en 2018 en sitios que se abastecen con pozos tendrán problemas, aseguran desde Medio Ambiente

SEVILLA 28/12/2017

A finales de enero, lo más tardar principios de febrero, el decreto ley de sequía de la Junta de Andalucía será tramitado en el Parlamento andaluz para ser aprobado. Así lo manifestó ayer a este periódico Inmaculada Cuenca, directora general de Infraestructuras y Explotaciones Hidráulicas, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. «Estamos trabajando en un decreto para establecer el ámbito en el que se declara excepcional sequía y sus medidas para gestionar el agua», declaró Cuenca a la vez que recalcó que ellos hacen «un especial seguimiento de la falta de lluvias» y una política de «pequeñas obras, movilización de algunos recursos y sobre todo ser muy prudentes en la gestión de este bien escaso».

«Es un año complicado, el problema es que no sabemos si este será el último del ciclo, —normalmente duran entre cuatro y cinco—, o nos podemos a ir una primera sequía de seis años, ya que estamos insertos en un período de cambios climáticos», explica esta especialista en temas hídricos. «En todo caso hay que tener garantizada la demanda de al menos dos años», añade Cuenca.

«A pesar de que los porcentajes de los embalses son en líneas generales bajos, nosotros tenemos que evaluar el recurso neto, cuántos hectómetros cúbicos tenemos y para cubrir cuánta demanda, para cuánto tiempo. Puede haber embalses que estén en un porcentaje muy bajo pero que tengan garantizado el abastecimiento para al menos dos o tres años», argumenta Inmaculada Cuenca. Ella se muestra muy prudente al hablar de cortes en el suministro urbano porque aún no sabemos cómo se va a comportar 2018. «Si avanzado este año no llueve en los sitios que se abastecen de recursos propios como los pozos pueden tener alguna dificultad», especifica, para añadir que por ahora «no se prevé, pero no sabemos lo que va a durar esto».

Asaja

Eduardo Martín es el secretario general técnico de Asaja Sevilla. Los agricultores están muy preocupados por este cuarto año consecutivo de sequía. «A la escasa pluviometría hay que añadir temperaturas más altas, con lo cual ha aumentado el consumo de agua, vemos lógico que la CHG abra el marco jurídico para el decreto de sequía», señala Martín. «Nos encontramos con que habrá que utilizar un riego de socorro, ahora lo más perjudicado es toda la arboleda, que no son cultivos temporales sino permanentes, como los frutales, el olivo, el almendro, etc.», explica. «Lo que vemos como excepcional en el Guadalquivir en otros ríos como el Júcar o el Tajo ya ha ocurrido, es un problema a nivel nacional y hay que optimizar los riegos y mirar por los sectores más sensibles, no creo que la tendencia sobre las lluvias vaya a cambiar en un espacio corto de tiempo», concluye. En enero y febrero de 2018 tendremos que seguir mirando al cielo.