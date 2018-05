CONVERSACIONES SOBRE ANDALUCÍA Antonio Moreno Andrade: «La Justicia no le interesa a ninguna administración» Entrevista de Francisco Robles

FRANCISCO ROBLES

Este magistrado en excedencia y presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia es un chiclanero que conserva la finura gaditana en su discurso.

—¿Qué es Andalucía para usted?

—Además de ser una región y una comunidad autónoma, Andalucía es un sentimiento. Siendo así, hay muchas diferencias entra la occidental y la oriental.

–¿Cuáles son esas diferencias?

–La Andalucía occidental es una sociedad más abierta, más alegre en su forma de entender la vida. Es muy distinta de la oriental, que está muy anudada al levante, con el que tiene más semejanzas que con la otra parte de Andalucía.

–¿Cómo interpreta la actitud pasiva de tantos andaluces ante la corrupción?

–En algunos casos hay quienes sienten envidia de los corruptos porque les gustaría ser como ellos. La corrupción está poco penada, con penas que no afectan a la libertad, lo cual provoca que a veces traiga cuenta.

–¿Usted cree que los presidentes y los consejeros no se enteraran de nada en los casos de corrupción que han afectado a la Junta?

–El conocimiento que tenemos de los procesos nos llega a través de los medios de comunicación, y por lo que se publica en ellos es difícil aceptar que no se enteraran de nada. Y si es cierto que no se enteraban, pues eso también es muy reprochable.

–¿Cómo calificaría el estado actual de la Justicia en Andalucía?

–Está francamente mal, y eso es imputable a las administraciones públicas, que no dotan de medios a los jueces, en especial la Junta. La Justicia no le interesa a ninguna administración.

–¿Por qué la Junta tiene esa actitud ante la Justicia?

–Porque no quiere emplear el dinero en algo que luego va a lucir otra administración, que puede ser el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados y los funcionaros trabajan en unas condiciones absolutamente precarias.

–¿El andaluz cree en la Justicia?

–En términos generales, sí. Santiago Rusiñol decía que cuando un hombre pide Justicia, lo que quiere es que le den la razón. Si el andaluz no creyera en la Justicia, eso sería una catástrofe.

–¿Habría que colocar un azulejo como se hacía en las riadas, para señalar hasta dónde ha llegado la corrupción?

–La corrupción ha existido y existirá siempre, mientras no haya políticos ilustrados y con una escala de valores muy asentada.

–Hablando de políticos, ¿cómo ve el nivel en Andalucía?

–Cuando veo las transmisiones de los plenos parlamentarios, me decepcionan mucho los políticos. No sé con qué criterio se nombran. No tengo buen concepto de los políticos andaluces porque siempre están peleándose.

–Los jueces suelen ser humanistas. ¿Cómo ve el nivel cultural de la Andalucía de hoy?

–El pueblo andaluz es sabio, pero no es culto. Hoy nadie busca la cultura, y los wasap tienen mucha culpa.

–Como chiclanero de nacimiento, ¿cómo definiría las señas de identidad de Cádiz y los puertos?

–Cádiz conserva su sentido libertario que le nace con la Constitución de 1812. Se nota la cantidad de culturas que se han asentado ahí. Aparte de eso, Cádiz y los puertos constituyen un lugar anti infarto.

–¿Por qué?

–Porque forman ecosistemas muy cerrados. Cádiz está rodeada por el mar, y eso ayuda para soportar el paro. El Puerto de Santa María o Sanlúcar tienen identidad propia diferenciada de la capital, y no digamos Jerez. Chicalana, sin embargo, ama profundamente a Cádiz.

–Usted ha sido pregonero de la Semana Santa y se ha significado por su amor a las cofradías. ¿Cómo es su relación actual con esta fiesta?

–Me he jubilado de la Semana Santa. Cada uno ha tirado por su camino porque hemos cambiado los dos. Soy un hombre de fe al estilo del Guadiana. Veo en la Semana Santa actual mucha banalización y mucha trivialidad, y eso provoca que me aleje de ella. Además, la Semana Santa ha perdido su identidad en muchos lugares de Andalucía por parecerse a la sevillana.