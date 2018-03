CAMPO DE GIBRALTAR «Si no asfixiamos económicamente al narcotráfico será imposible ganar» Entrevista con Miguel Alberto Díaz, sindicalista y un histórico luchador contra la droga en el Campo de Gibraltar

SORAYA FERNÁNDEZ

LA LÍNEA Actualizado: 25/03/2018 09:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miguel Alberto Díaz es un histórico en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La semana pasada se reincorporó a la junta directiva de la coordinadora contra la droga Barrio Vivo y ha desarrollado también un papel muy importante en la federación comarcal de asociaciones contra la droga Alternativas. En Barrio Vivo llevará ahora el área de Narcotráfico. El fallecimiento de su hermano mayor a consecuencia de las drogas a principios de los noventa fue lo que le llevó a iniciar la lucha contra esta lacra. Pero Díaz también es un referente en el movimiento sindical de la provincia, concretamente en el sindicato CCOO, donde lleva más de 40 años y en el que es secretario comarcal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y desde esta misma semana, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de dicha federación sindical.

¿Cómo se ha llegado a la actual situación en el Campo de Gibraltar?

Ha habido una relajación por parte de todo el mundo y se ha banalizado el tema del narcotráfico. Se ha querido asociar al éxito, al dinero, a los chavales guapos... Aunque después te das cuenta de que la realidad es más cruda y de que hay muertos y mucha, mucha violencia. Eso, unido a que las Administraciones se han relajado, ha hecho que los narcotraficantes hayan agredido nuestro muro de contención: por un lado la sociedad y, lo que es más grave, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A un policía nacional le partieron la cara, a un guardia civil lo agredieron y ha habido incidentes graves con Vigilancia Aduanera y Policía Local. Incluso sabemos que han vigilado los coches particulares de los agentes. Esto ha llevado a un límite que no podíamos llegar a creer en el que se ha perdido el miedo y el respeto a la autoridad pero además, el perfil del narcotraficante ha cambiado y esto cada vez va a peor. Todas las alarmas han sonado ya en el Campo de Gibraltar. Lo que nos faltaba ya era tener a Sito Miñanco en la comarca y ha ocurrido.

¿Cuántas organizaciones de narcotraficantes operan en el Campo de Gibraltar?

Decenas pero hay varias grandes que lo dominan todo, el Estrecho y la distribución, y que se reparten las parcelas. Funcionan como la mafia.

¿Cómo recibió la reunión entre el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la que acordaron emprender medidas conjuntas para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar?

He valorado muy positivamente la respuesta que está habiendo por parte de los políticos. Creo que se ha dejado a un lado la confrontación en un tema tan delicado y tan grave, y la foto del otro día de la presidenta de la Junta con el ministro del Interior es muy positiva. Esa unidad es la mejor manera de darnos fuerza a las asociaciones contra la droga, aunque no vale con comprometerse a hacer algo, sino que hay que hacerlo. Ya no nos vale con que se traigan refuerzos policiales durante un tiempo para que baje la alarma social y luego sean trasladados. No lo permitiremos otra vez. Si los narcotraficantes tumban esta lucha, el problema se puede expandir como la espuma.

¿Considera suficientes las medidas anunciadas?

Vamos a esperar a los acontecimientos pero confiamos en que esto va en serio. Hay medidas que no se han anunciado o no se han dicho. Nosotros confiamos en las que no se han dicho que, teóricamente se van a poner en marcha, aunque claro, no se puede decir todo. Si las medidas anunciadas y las que no lo han sido no se llevan a cabo, seguiremos denunciando y exigiendo que no se nos tome el pelo. No damos un cheque en blanco a nadie pero confiamos en que los compromisos adquiridos se cumplan porque estamos ante un problema de envergadura. Otro tema importante que confiamos que sea realidad es que los jueces y fiscales dispongan de más medios, crear un juzgado especial contra el narcotráfico, reforzar la Fiscalía Antidroga en el Campo de Gibraltar y dotar de medios a la Agencia Tributaria para que se puedan cruzar los datos para ver dónde está el blanqueo de dinero. Si no asfixiamos económicamente al narcotráfico es imposible que esta batalla se gane. Si eso se consigue, ganaremos, porque esto mueve muchísimo dinero. Además, es importantísimo que el poder político siga unido y que no haya fisuras.

Otra parte importante de dicho acuerdo entre el Gobierno y la Junta son las medidas de carácter social y educativas. ¿Cómo las valora?

La Línea y el resto del Campo de Gibraltar necesitan planes especiales de formación y de inversiones que generen empleo para que la narco-economía no lo inunde todo: a los jóvenes que ven a otro que consiguen dinero fácil, el comercio... El narcotráfico se lo carga todo. Son necesarios planes de empleo y formación, pero también inversiones. Esto no es sólo un problema policial. Hay que crear una economía honrada y honesta porque la inmensa mayoría de los campogibraltareños viven de sus trabajos y son honrados.

¿Cree por tanto que dicho acuerdo es un buen comienzo para ganarle la batalla a los narcos?

Creo que dichos acuerdos no son fruto de la casualidad sino de que los ciudadanos están cansados. El Campo de Gibraltar y Andalucía se merecen una situación mucho mejor que la que tienen.

¿Deben sumarse el resto de las Administraciones a este acuerdo?

Absolutamente todas, incluso la Unión Europea. Merece la pena. Las administraciones tienen que meterle mano a esto, desde el punto de vista policial y judicial, pero también social. Bastantes años lleva sufriendo ya el Campo de Gibraltar.