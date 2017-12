CASO ERE ANDALUCIA El juicio de los ERE busca recuperar el tiempo perdido El tribunal plantea ampliar las sesiones antes de las Navidades ante la demora que acumula el proceso

No lleva ni tres sesiones completas, pero el juicio del caso ERE, que ha sentado en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ya acumula retrasos. El tribunal que preside Juan Antonio Calle Peña ha iniciado este viernes su tercera sesión abriendo un debate entre acusaciones y defensas para modificar el calendario previsto y añadir nuevas vistas durante la próxima semana o esta misma tarde, antes de las Navidades, para «recuperar parte del tiempo que estaba programado».

Las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el PP andaluz y Manos Limpias no han mostrado reparo alguno, pero sí algunos de los letrados que representan a los 22 ex altos cargos de la Junta acusados, que han indicado que tienen juicios señalados para esa fecha. El ponente de la sala ha pospuesto una decisión hasta el final de la jornada, una vez que las 12 defensas que aún no han leído sus escritos lo hagan.

La tercera sesión del juicio ha venido precedida de una frenética actividad en los corrillos de abogados en los pasillos de la Audiencia de Sevilla. Abogados de los acusados eran partidarios a agilizar al máximo el trámite de las estrategias de defensa con el objetivo de escuchar las primeras cuestiones previas de las acusaciones. Pero, como el propio Juan Antonio Calle reconoció, es imposible que todas ellas se aborden antes del 9 de enero, cuando, merced al calendario aprobado, deberían iniciarse los interrogatorios de los encausados. Pero ni siquiera las defensas se pusieron de acuerdo en este punto.

La lectura de los escritos de las acusaciones y defensas, que copan las primeras sesiones, ha obligado a aplazar la presentación de las cuestiones previas, una fase preeliminar del proceso en la que defensas y acusaciones pueden plantear alegaciones que pueden afectar al fondo del proceso como la posible nulidad de las actuaciones por una vulneración de derechos fundamentales o la falta de competencia de un tribunal para enjuiciar los hechos.

No es una cuestión baladí. El abogado del exdirector general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, va a plantear que se ha vulnerado el derecho fundamental a un juez predeterminado por ley, un asunto que ya elevó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con escasa fortuna entonces.

Considera que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, conculcó este derecho consagrado en la Constitución Española al delegar «el conocimiento y tramitación» de seis piezas de los ERE en su juez de refuerzo Álvaro Martín, entre ellas la causa del procedimiento específico por la que ahora son enjuiciados los expresidentes, seis exconsejeros y 14 exaltos cargos más de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita.