Cómo evitar la estafa de la llamada perdida que se ceba con Andalucía estos días Vecinos de Sevilla denuncian que también están sufriendo este intento de timo telefónico en los últimos días

La estafa de la llamada perdida no es exclusiva de Huelva. Decenas de lectores de ABC de Sevilla han denunciado a través de sus perfiles en las redes sociales que este timo ocurre también en el resto de Andalucía. Es algo que ya avisa Policía. Los estafadores no se conforman con una zona concreta e intentan asaltar en cualquier territorio. Es el caso de Andalucía, donde se han dado quejas en casi todas las provincias.

Ante este tipo de estafas, los consejos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es, en primer lugar, la prudencia. Ante una llamada perdida de un número extranjero (los que empiezan por el sigo «+»), hay que plantearse si se espera una llamada desde ese país. Si no se tiene razón para ello, no devolver la llamada.

Después, indican, hay que comprobar de dónde viene el número. Lo más fácil es buscar en Google o en otro buscador, donde aparecerá el país de origen de la llamada y si ha sido denunciado antes. Hecho esto, es importante indicar que el número es un fraude. Lo mejor, recomiendan desde la Policía, es guardarlo en la agenda con el nombre «No coger», o «Estafa».

Evitada la estafa, toca denunciar. Primero ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Policía Local, Nacional o Guardia Civil. Pero también ante la compañía de telefonía de la que se sea cliente. Así se hace presión para que los operadores tomen medidas frente a este fraude. Porque si no lo conocen, tampoco pueden actuar.

Al final, la lógica ante estos intentos de estafa con la llamada perdida es siempre usar el sentido común, no devolver llamadas de número extraños sin comprobar antes de dónde son y denunciar siempre ante la Policía y la compañía.

Estafas en toda Andalucía

En el perfil de Facebook de ABC de Sevilla, muchos de los lectores han explicado que fuera de Huelva también se está produciendo este intento de timo con las llamadas perdidas. Es el caso de Apapachoa Gonx, que explica que a él también le han intentado estafar. «Soy de sevillano,pero yo no devuelvo ni cojo llamadas con estos números», explica. Lo mismo le pasa a Beatriz Rodríguez: «A mí me llaman de madrugada y a las 7:30 de la mañana algunos fines de semana y soy de Sevilla», indica.

Es el mismo caso de Ana Belén Ponce Ruiz, una sevillana que asegura que le llamaron desde el +21629005300 el 24 de diciembre. «Se ve claramente que es extranjero, ni lo cogí ni devolví la llamada». Trini García Ibáñez cuenta también su historia: Yo soy de Sevilla y me han llamado de Letonia y varias veces yo ni cojo ni devuelvo llamadas», explica.

Pero la cosa no queda en Andalucía. También en el resto de España y del mundo se da esta estafa de la llamada perdida. Así lo cuenta Martuxi GaRe, que vive en Barcelona y la han llamado de Letonia «no sé cuántas veces. Menos mal que ni llamo ni descuelgo», dice. Desde Estados Unidos indica lo mismo Leticia Deloera: «Yo vivo en Estados Unidos. Me han llamado con puros ceros no cojo el teléfono.