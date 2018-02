Así son las condiciones para entrar en la bolsa extraordinaria de maestros y profesores de Andalucía Hay varias especialidades abiertas hasta el próximo 6 de febrero dentro de los cuerpos de Secundaria, Escuela de Idiomas, Formación Profesional o Música

La Junta ha abierto la bolsa de maestros y profesores de Andalucía para varias especialidades de Secundaria, Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y Música y Artes Escénicas. Desde la Consejería de Educación anuncian que el plazo para entrar en estas bolsas estará abierto hasta el 6 de febrero y que las especialidades a las que se puede optar van desde Cultura Clásica a Cocina y Pastelería, Soldadura, Japonés o Trompa.

Entre los requisitos para entrar en estas bolsas de maestros y profesores en Andalucía está en primer lugar tener nacionalidad española o de la Unión Europea. También vale si se es cónyuge de español o nacional de algún país de la UE. Además, hay que tener cumplida la edad mínima de acceso de la función pública y no haber llegado a la de jubilación, no tener enfermedad incompatible con el desempeño del trabajo ni haber sido separado del servicio por expediente disciplinario.

Podrán optar a algunas de estas bolsas extraordinarias de profesores quienes no hayan sido excluidos de las bolsas de personal de la Consejería de Educación ni ser ya funcionario. Además, hay que presentar un certificado del Registro de Delincuentes Sexuales. Quienes no sean españoles o de alguno de los países de la UE deberán acreditar su conocimiento del idioma.

Más allá de todos estos requisitos generales, hay luego unos específicos para cada bolsa de maestros y profesores en Andalucía. Los aspirantes tienen que acreditar la formación pedagógica. Además, para cada bolsa, hay que demostrar unos conocimientos:

1. Secundaria

Cultura Clásica: Licenciatura en Filología Clásica o Filosofía y Letras.

Francés: Licenciado en Filología Francesa o Traducción e Interpretación; Lingüística (Primer idioma Francés); Cualquier titulación superior del área de Humanidades y Certificado de Aptitud en Francés de la Escuela Oficial de Idiomas o Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF).

Inglés: Licenciado en Filología Inglesa o Traducción e Interpretación; Lingüística (Primer idioma Inglés); Cualquier titulación superior del área de Humanidades y Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas o Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge).

2. Secundaria bilingüe

Filosofía: Licenciado en: Filosofía, Teología, Filosofía y Letras (Sección Filosofía), Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Filosofía), además de acreditar el idioma para ensñanza bilingüe.

3. Formación Profesional

Cocina y Pastelería: Técnico Superior en Restauración o Técnico Especialista en Hostelería.

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas: Técnico Superior en Producción por Mecanizado; Técnico Especialista en: • Montaje y Construcción de Maquinaria • Micromecánica de Máquinas Herramientas • Micromecánica de Instrumentos • Instrumentista en Sistemas de Medida • Utillajes y Montajes Mecánicos • Mecánico de Armas • Fabricación Mecánica • Máquinas-Herramientas • Matricería y Moldes • Control de Calidad • Micromecánica y Relojería.

Servicios de Restauración: Técnico Superior en Restauración o Técnico Especialista en Hostelería.

Soldadura: Técnico Superior en Construcciones Metálicas; Técnico Especialista en: • Construcciones Metálicas • Fabricación Soldada • Calderería en Chapa Estructural • Soldadura • Construcción Naval • Trazador Naval.

4. Escuela Oficial de Idiomas

Francés: Licenciatura en Filología Francesa o en Traducción e Interpretación Lingüística (Primer idioma, Francés); Además, Certificado de Aptitud en Francés de la Escuela Oficial de Idiomas o Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) o Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF).

Japonés: Licenciatura en Filología de la especialidad correspondiente o Licenciatura en Traducción e Interpretación Lingüística (Primer idioma, Japonés) o Licenciatura en estudios de Asia Oriental (itinerario de estudios en japonés); Además, Certificado de Aptitud en el idioma japonés de la Escuela Oficial de Idiomas.

Chino: Licenciatura en Filología China o en Traducción e Interpretación Lingüística (primer idioma chino) o Licenciatura en estudios de Asia Oriental, itinerario de estudios en el idioma chino; Además, certificado de Aptitud en el idioma chino de la Escuela Oficial de Idiomas o el Título HSK (Hànyŭ Shuĭpíng Kãoshì), de nivel 5 o superior

Portugués: Licenciatura en Filología Portuguesa o en Traducción e Interpretación Lingüística (Primer idioma, Portugués); Además, Certificado de Aptitud en Portugués de la Escuela Oficial de Idiomas o Diploma Universitário de Portuguès Lingua Estrangeira (DUPLE).

5. Música o Artes Escénicas:

Fundamentos de la Composición: Título Superior de Música: Especialidad Composición; Título de Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalente de planes anteriores.; Título de Profesor de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.

Orquesta: Título Superior de Música: Especialidad Dirección de Orquesta; Título de Profesor Superior de Dirección de Orquesta del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalente de planes anteriores

Trompa: Título Superior de Música: Especialidad Trompa o Pedagogía de la Trompa; Título de Profesor Superior de Trompa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalente de planes anteriores; Título de Profesor de Trompa del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.

Lenguaje Musical: Título Superior de Pedagogía del Lenguaje y de la Educación Musical; Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, o equivalentes de planes anteriores; Profesor Superior de Pedagogía Musical regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre o equivalente de planes anteriores; Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.