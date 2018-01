Consumo seguirá la pista de la estafa de las «llamadas perdidas» El Servicio de Consumo de Huelva no ha registrado ninguna reclamación de usuarios de móvil

A. R. VEGA

El Servicio de Consumo de Huelva no ha registrado ninguna reclamación de usuarios de móvil por el denominado timo de la «llamada perdida». «No nos consta ninguna queja o consulta de este tipo, lo que no quiere decir que no la haya. Por eso vamos a estar muy expectantes para actuar», ha puntualizado a ABC la directora general de Consumo de la Junta de Andaucía, Isabel Niñoles.

Desde la Administración autonómica también se han puesto en contacto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Lepe (Huelva), la localidad en la que, a juicio de la Policía Local, se han registrado un alto número de denuncias por esta estafa. Sin embargo, desde el citado organismo del Consistorio lepero tampoco tienen registradas reclamaciones, según la Junta. Quienes ven la llamada perdida con un prefijo extranjero piensan que es algún trámite pendiente y la devuelven. Es entonces cuando les derivan a un número de tarificación especial.

«El establecimiento de llamada suelen ser unos cuatro o cinco euros», explicó Juan Pernil, agente de la Policía Local de Lepe que ha detectado estas llamadas. «Como nadie responde al otro lado, la gente vuelve a llamar. Y te cobran hasta 1,20 euros el minuto», explicó en ABC este agente, que reconoce haber recibido llamadas de este tipo pero que nunca las ha devuelto.