La denuncia que tiene en vilo a 700.000 interinos ya está en el Supremo Hay personal con 30 años de antigüedad que no tienen reconocidos sus derechos en España



El Tribunal Supremo admite admite la personación de la Asociación contra la administración del Estado y las centrales sindicales C.S.I.F, U.G.T y CC.OO contra el pacto suscrito el 29 de marzo en el que autoriza y rubrica la salida a Oferta Pública de Empleo (OPE) de todas las plazas desempeñadas por interinos, sin tener en consideración que muchos de ellos desempeñan sus puestos por más de tres años y por ende conlleva el reconocimiento de derechos que se han negado por administración y sindicatos.

Con esta admisión se va a solicitar la paralización de las OPE y convocatorias dimanantes de la Ley de Presupuesto de 2.017. Además, se está denunciado ante la Comisión Europea los graves incumplimientos en materia de trasposición de la Directiva 1.999/70 que afecta en este caso a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo y sin el reconocimiento de ningún derecho. A la fecha, ya que cada día se siguen presentado denuncias, la cifra puede superar las 3.000.

El Gobierno español se expone a una nueva multa por el incumplimiento de la normativa comunitaria al personal de la administración. A más de 600.000 interinos, estatutarios y laborales contratados en fraude por la administración le son negados los derechos adquiridos de estabilidad. Personal interino con más de 30 años no tienen en España reconocimiento de derechos ninguno. España incumple, entre otras cosas, en la trasposición de la Directiva 1.999/70 al personal de la administración, no dotando de estabilidad en el empleo longevo, lo que el tribunal Supremo denomina «indefinidos no fijos»