Denuncian al SAS y a la consejera de Salud por los médicos que ejercen sin título en Andalucía Un partido local de Granada lleva a Fiscalía las contrataciones, que cree un «peligro» para los ciudadanos

M. MOGUER

@ManuelMoguer SEVILLA 07/02/2018 07:17h Actualizado: 07/02/2018 07:17h

El caso de los 60 médicos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) admiten trabajan en la sanidad píublica andaluza sin tener el título de especialista homologado ha llegado ya a la Justicia. Y lo ha hecho por una denuncia del partido local granadino «Más Granada». En la denuncia se señala como responsables de esta situación «irresponsable» a la Consejería de Salud, al SAS, a la consejera Marina Álvarez; a la directora gerente del SAS, Francisca Antón y a la directora general de profesionales sanitarios del SAS, Celia Gómez.

A todos atribuye en su denuncia presentada ayer ante la Fiscalía Superior los delitos de instrusismo en grado de colaboración necesaria, de prevaricación y malversación de fondos públicos en grado de tentativa. Pablo Fernández, miembro de «Más Granada» cree que todos estos presuntos delitos podrían acarrear penas de cárcel de al menos cinco años, además de la inhabilitación y la correspondiente multa.

«Los hechos son gravísimos -explica Fernández- porque la Junta está contratando a gente solo porque han iniciado un proceso de convalidación de un título. Pero, ¿qué pasa si el título es falso? Van a estar ejerciendo de médico en el SAS hasta que se resuelva eso en Madrid». Fernández añade que si algún paciente tiene un problema tras ser atendido por uno de estos «médicos sin título», el seguro del SAS no va a pagar la indemnización y va a ser la Junta la que tenga que asumir ese dinero. «Es decir, lo vamos a pagar todos los andaluces».

La denuncia no solo busca «el proceso a los responsables», explican desde «Más Granada». También quiere «forzar una investigación de la Fiscalía y que la Junta facilite los datos de esos «médicos» que están trabajando sin homologar sus títulos. «Queremos saber quiénes son y dónde ejercen», confirma Fernández.

Colegios de Médicos

En la denuncia, además de pedir la invetigación de los hechos, se cita a declarar en calidad de testigos a los presidentes de todos los Colegios de Médicos de Andalucía. Entienden los denunciantes que ellos «han cometido una dejación de funciones porque tienen que vigilar que quien entra en el SAS tiene su titulación en orden».

«Un médico no es médico hasta que no te lo reconoce un Colegio», razona Fernández, «y los títulos se pueden comprar». Así, desde este partido local que asegura que no defiende ni la izquierda ni la derecha sino «a Granada», aseguran que, si la Fiscalía no tramita su denucia, ellos mismos presentarán el caso ante el Juzgado.

La consejería ha justificado las contrataciones de médicos extracomunitarios en la falta de especialistas.