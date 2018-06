ENTREVISTA «Me duele la desmovilización y el conformismo andaluz» Entrevista a Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía

FRANCISCO ROBLES

SEVILLA Actualizado: 02/06/2018 09:04h

El presidente de Cáritas Andalucía hace hincapié en los males que afectan a una región que sigue sumida en la pobreza sin que eso sea motivo para la rebeldía.

¿Qué es Andalucía para usted?

Ha sido una motivación de compromiso a lo largo de mi vida, y ahora mismo es un dolor para mí.

¿Por qué?

Porque yo creo que las cosas son según el dolor con que se mire. Me duele la situación de conformismo y apatía de mi tierra, así como la pobreza y la marginación que sufre. Somos una tierra que no cuenta nada, ocupamos una situación secundaria en el conjunto de las regiones españolas. Me duele que la gente joven bien preparada reproduzca la emigración que creíamos superada. Lo que más me duele es la desmovilización de la sociedad andaluza.

¿Por qué se hizo andalucista y militó en el PA?

En mí se despertó una vocación política temprana, cuando entré en la universidad en 1973. Había que construir una sociedad mejor, y vi que me atraía lo inmediato. Miré a mi alrededor y vi la situación de mi tierra: me llamó el compromiso con mi gente más cercana.

¿Por qué ha desaparecido el andalucismo del mapa de los partido políticos?

El análisis es complicado. Cometimos errores como todos los partidos. Muchos menos de los que han cometido otros, y sin embargo, se los han perdonado. La falta de conciencia propia en Andalucía siempre ha sido un hándicap que no hemos podido superar.

¿Haría falta un partido andalucista ahora que se viven tensiones nacionalistas en España?

Yo creo que siempre es necesaria una formación que haga de la defensa de los intereses andaluces su prioridad política.

¿Hay futuro para un partido andalucista en estos momentos?

No lo sé. No veo que la gente exprese esa necesidad.

Usted está comprometido con la Iglesia a través de Cáritas. ¿Por qué?

Soy creyente, y mi compromiso político estaba conectado con mis convicciones. Me ilusionó que me llamaran para ponerme al servicio de la pobreza, esa lacra de nuestra tierra.

El Papa Francisco hace mucho hincapié en la Iglesia de los pobres…

Todos estamos llamados a convertirnos a los valores del Evangelio, y ahí está el compromiso con los pobres.

Cáritas es un observatorio para analizar la Andalucía real. ¿Ha pasado la crisis económica para los bolsillos de los andaluces?

No. La crisis golpeó a los más pobres, y a las regiones como Andalucía, y las consecuencias se siguen padeciendo con mucha crudeza. La crisis ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres.

¿En qué nivel situaría la pobreza en Andalucía?

Insoportable no es, porque la gente está tranquila y no se rebela. Hemos aceptado este estado desde esa conformidad que nos caracteriza.

¿Cuáles son las causas de esa pobreza?

El desempleo y la falta de un desarrollo económico propio, algo que llevamos arrastrando un siglo y medio.

¿Cómo se puede remediar esta postración económica?

Tiene que haber una movilización de todos. Que los responsables públicos se lo tomen en serio. Llevamos 30 años vegetando, sin una estrategia de desarrollo económico para Andalucía. Esto es algo muy llamativo. Pero va más allá. Insisto en que la movilización ha de ser de todos.

¿Cómo le sienta la propaganda de la Junta cuando nos vende una Andalucía que es vanguardia del progreso económico?

A veces me sienta como una patada en el estómago, y otras veces me lo tomo con ironía. Depende del día.

¿Cáritas llega adonde no llega el Estado?

Creo que sí. Las organizaciones de la sociedad civil llegamos con más agilidad allí donde no llegan los poderes públicos. Y lo hacemos con más eficacia.

Cuando se asoma al futuro desde su puesto en Cáritas, ¿qué ve?

Soy un hombre de esperanza y me resisto a que esta sociedad carezca de nervio que le haga salir de esta situación. Pero algunos días me voy a casa con una sensación de amargura y de pesar al comprobar que persisten situaciones que no cambian.

Pasear, viajar, leer Pasear por las dos ciudades en que se han desarrollado su vida, Sevilla y Granada, es algo que satisface plenamente a este gestor de la ayuda al prójimo. Es un apasionado de los viajes, aunque sean al pueblo de al lado. Le gusta mucho Europa, pero también le apasiona América, a la que define como un trozo de España trasplantado. Este verano irá un mes acompañando a su mujer para recorrer Paraguay, las reducciones jesuíticas y el norte de Argentina. Lee historia fundamentalmente, quizá porque dudó entre Historia y Derecho a la hora de estudiar y se decantó por lo práctico.