«La Fiscalía mira para otro lado en el crimen de Almonte»

Entrevista con Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor

Tras su comentado apoyo desde el PSOE a la prisión permanente revisable, lamenta que la Fiscalía mire para otro lado en el doble crimen de Almonte

¿Por qué cree que no debe derogarse la prisión permanente revisable?

Por la experiencia que tenemos en la asociación, sabemos que no podemos evitar que alguien viole o asesine por primera vez, pero sí podemos evitar que salga y vuelva a hacerlo. Tenemos muchos ejemplos de que esto es así, de violadores y asesinos que han salido en libertad con permisos penitenciarios, como el asesino de Olga Sangrador, el violador del ascensor, o el Bocas, pero hay muchos más.

¿Cree que los familiares de víctimas están recibiendo el trato que merecen por los políticos?

No. Lo del otro día en el Congreso fue aberrante, fue una vergüenza, especialmente por parte de quien representó a mi partido, el PSOE, que es lo que me duele. Se puede defender una postura, pero sin insultos y sin faltar al respeto. ¿Cómo se puede decir a un padre que ha perdido a su hija que tiene la boca llena de venganza, rencor y rabia? Fue patético.

La Jurisprudencia española está encaminada a la reinserción del penado, ¿Cree que esto es posible siempre?

El artículo 25 de la Constitución dice que las penas deberían ir encaminadas a la reinserción con excepciones, como un límite expreso en el fallo condenatorio o la propia ley penitenciaria, pero además no dice que sea obligatorio. La reinserción es algo que el condenado se tiene que ganar. La sociedad no tiene que dársela. Cuando tengamos garantías reales de reinserción, de que no va a reincidir, podremos empezar a darles beneficios penitenciarios.

¿Qué opina del caso de Almonte?

Ese caso me ha llegado al alma. La gente en Huelva tendría que estar masivamente en la calle pidiendo justicia. Los familiares se encuentran muy solos y para colmo la Fiscalía dice que no recurre porque es un caso perdido. ¿Pero cómo que es un caso perdido? En el caso de Rocío Wanninkhof el Supremo anuló la sentencia del jurado popular y se demostró que tenía razón. Lo que pido es que la Fiscalía tire para adelante por esa pobre niña que recibió 104 puñaladas. ¡Semejante salvajada! Tiene que ser digna y seguir adelante. Se tienen que valorar los informes policiales y forenses, todo aquello que el jurado se pasó por el pie, así, tranquilamente.

¿Son a su juicio los familiares de las víctimas del Crimen de Almonte también víctimas de desamparo social y judicial?

Totalmente. Son víctimas de un asesino que mató brutalmente a una niña y a su padre y ahora son víctimas de una Fiscalía que mira para otro lado y que no les acompaña hasta el final, como debería haber hecho, en vez de tomar la postura fácil. Los ha dejado tirados, abandonados. Eso no se puede hacer, la Fiscalía representa al pueblo, a las víctimas. Tienen que seguir hasta el final y más después de todo lo que ha trabajado. Le pido corazón y dignidad.

¿Cree que el jurado popular es una institución lo suficientemente apta para juzgar estos crímenes?

Nosotros hemos llevado muchos casos con jurado popular y hasta ahora no ha habido ningún problema, pero hay un presidente que tiene que valorar si el informe del jurado popular se ajusta a Derecho y en este caso ha fallado. El presidente del Tribunal debería haber dicho: esta sentencia no se ajusta a Derecho, no analiza ni estudia las pruebas sino que se basa exclusivamente en los testimonios de su novia y de dos compañeras más.

¿Cree que el Supremo atenderá la petición del crimen de Almonte?

Yo creo que sí. Los abogados se lo han trabajado muy bien y hay jurisprudencia. Me remito de nuevo al caso de Rocío Wanninkhof, en el que el Supremo anuló la condena contra Dolores Vázquez por asesinato, que no era una broma. En este caso es al revés, han encontrado inocente a un asesino, según la propia Fiscalía.

Ruth Ortiz ha denunciado la «utilización política» por parte del PP del drama de las víctimas. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?

A mi Ruth Ortiz me merece todo el cariño y todo el respeto del mundo y si ella se sintió así, es que así fue, y no tengo por qué dudar de cómo se sintió, pero estamos pidiendo a la clase política que se acerque. A mí me pareció muy correcto que la ministra Fátima Báñez estuviera allí. Invitamos a todos los partidos. Pero si Ruth se sintió así, pues amén, porque es una víctima y las víctimas siempre tienen razón.