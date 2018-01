Francisco Gutiérrez: «Ha habido presiones para hacer un Consejo Consultivo más favorable a la Junta» El exconsejero de este órgano, profesor de Derecho Constitucional, señala a Juan Cano como el ideólogo de la maniobra para echar al PP

El consejero saliente del Consejo Consultivo de Andalucía apunta al presidente del Consultivo como ideólogo de la renovación unilateral de este órgano de asesoramiento independiente por parte de la Junta de Andalucía para laminar a la oposición interna.

¿Cuándo se enteró de que iban a prescindir de usted en el Consultivo?

Cuando ya estaba reunido el Consejo de Gobierno que iba a aprobar la nueva composición, el presidente del Consultivo dio la orden a la secretaria general para que me comunicara esto y que yo no iba a ser renovado.

Si el mandato había vencido en mayo de 2016, ¿por qué han esperado a ahora para renovar el órgano?

Hace tiempo, el anterior consejero de Justicia, Emilio Llera, me avisó de que yo era una pieza a cazar. No creo que lo fuera para el Consejo de Gobierno pero sí para el presidente del Consultivo, Juan Cano, que desde antes de que entrara intentó evitarlo. Hasta ahora, no se daban las condiciones y esos intentos se pararon. Pero las presiones del presidente para hacer un Consultivo que pudiera favorecer más a la Administración han coincidido con dos vacantes: una se produjo en marzo y otra iba a hacerse efectiva en febrero. Estas vacantes y el contexto político, marcado por la propuesta del PP para que Susana Díaz testificara en el juicio del caso ERE, dejaron abonado el terreno para el cambio.

¿Por qué cree que usted era considerado una «pieza a cazar»?

Cuando uno lleva tanto tiempo en una institución como Juan Cano [16 años como presidente] acaba creyendo que la institución es él y no le gusta que alguien le impida manejar la institución a su antojo. Entiendo que yo podía resultar molesto para el uso que el presidente, el ideólogo de esta renovación, quiere darle al Consejo.

Ha emitido votos particulares en dictámenes sobre asuntos espinosos como la limitación del mandato de la presidenta andaluza. ¿Se había convertido en un elemento incómodo?

No creo que lo fuera para el Gobierno andaluz. De hecho me llevo muy bien con los consejeros propuestos por el PSOE, IU y el personal. Desde 2011, cuando llegué al Consultivo, hemos aprobado casi 6.000 dictámenes y sólo he formulado 250 votos particulares, un 4 por ciento. ¿Alguna vez tendré que discrepar? El Consultivo no puede estar para decir que sí a todo lo que plantean las administraciones porque debe estar al servicio de los ciudadanos. Ha habido veces que he formulado votos particulares dando la razón al Ayuntamiento de Sevilla, en contra del dictamen, y el Ayuntamiento ha tenido en cuenta mi voto particular.

¿Un consultivo con tres ex altos cargos corre el riesgo de convertirse en un instrumento al servicio de la Junta de Andalucía?

Como la presunción de inocencia, debemos presumir la imparcialidad de las personas que han accedido a él. Pero sería llamativo que, pasados dos o tres meses, nos encontráramos que no hay ninguna opinión discordante.

La ley reza que el nombramiento de consejeros electivos se hace por decreto del Consejo de Gobierno pero la costumbre demuestra que la composición se ha pactado durante 25 años. ¿Es una cuestión discutible desde el punto de vista jurídico?

El nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno. En comparación con otros consultivos e instituciones andaluzas se ve claro que una cosa es quién nombra y otra quién decide. La ley andaluza regula quién nombra pero no quién propone. Eso podría llevar a interpretar que se impone la costumbre: el consenso con otros partidos.

Esa norma fija que los miembros de la Comisión Permanente serán «juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a diez años». ¿Cree que la exconsejera de la Junta Mar Moreno reúne esas condiciones?

Creo que hay personas de mucha valía profesional y me da mucha pena que se haya puesto en entredicho su larga trayectoria profesional debido al método de designación. Hay otros que quizás no cumplan esos requisitos. La ley tiene cierta ambigüedad en la interpretación pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que leyes más precisas de otras comunidades no habrían permitido la incorporación de Mar Moreno al Consultivo.

¿El Consejo también ejerce un control jurídico sobre decisiones urbanísticas de los ayuntamientos?

Ahí se presenta un problema importante. El Consultivo asesora a la Junta y a ayuntamientos, diputaciones e incluso colegios de abogados. Con una composición otorgada por el partido en el poder se van a controlar muchas actuaciones de los ayuntamientos. No van a poder aprobar un cambio urbanístico que les interese sin el dictamen favorable de un Consultivo compuesto por antiguos altos cargos políticos.