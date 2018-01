El Gobierno niega que las muertes en urgencias sean por falta de personal Marina Álvarez, consejera de Salud, defiende que todo está preparado y son «casos aislados»

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha negado la mayor sobre la reciente muerte en las salas de espera de las urgencias de dos hospitales públicos de dos pacientes a la espera de ser atendidos. Según ha declarado en la comisión extraordinaria de Salud que se ha celebrado este miércoles en el Parlamento, el fallecimiento de Aurelia en el Hospital de Úbeda tras doce horas de espera para ser atendida y de Ángel en el de Antequera por un ictus mientras esperaba son «casos aislados» que no tienen que ver con la falta de medios ni de profesionales.

La consejera ha explicado que han sido «casos aislados, que no se deben de relacionar con un aumento de la demanda sanitaria o una falta de medios, aunque somos conscientes de que no pueden ocurrirdos casos aislados y desafortunados» y ha pedido «prudencia» a la oposición hasta que no finalicen las investigaciones abiertas.

Tras la presión de los gruops de la oposición, que sí han defendido que son la prueba palmaria de la falta de medios en la Sanidad andaluza, Marina Álvarez ha criticado que el PP «intente aprovechar estos fallecimientos para atacar a la sanidad pública andaluza y le ha advertido de que su actitud causa alarma social y un enorme daño a los profesionales sanitarios».

Álvarez ha insistido en que los servicios de urgencias de atención primaria y de hospitales públicos andaluces atendieron el año pasado más de once millones de casos, lo que supone que sus 6.000 profesionales asisten cada día a más de 30.000 personas.

Catalina García, del PP, ha mostrado su «total desacuerdo con que estas muertes no tengan nada que ver con la sobrecarga de trabajo» de los centros sanitarios, como denuncian los sindicatos y ha recordado que CCOO alertó de deficiencias en el hospital de Úbeda, así como una deficiente activación del Plan de Alta Frecuentación, que afronta la mayor demanda sanitaria en casos como las epidemias de gripe. «Andalucía es la comunidad que cuenta con la menor inversión sanitaria por habitante».

Para el diputado de Podemos, Juan Antonio Gil, la muerte de estos pacientes «no se trata solo de un drama personal, sino de un drama social pues no han sido casos fortuitos sino el resultado de problemas estructurales» de la sanidad pública andaluza.

Ha asociado el colapso de las urgencias hospitalarias a la falta de medios de la atención primaria y ha denunciado que, pese a ello, el peso de los centros de salud ha vuelto a bajar en los presupuestos de la Junta de Andalucía de este año.

Gil, al igual que los portavoces de los otros grupos de la oposición ha reclamado una mejora de los protocolos de atención en los servicios de urgencias, en especial en los casos de ancianos o pacientes vulnerables y ha criticado que se intente trasladar la responsabilidad de estos casos a los trabajadores de la sanidad pública andaluza que sufren «una sobrecarga laboral».

Isabel Albás, de Ciudadanos, ha reclamado que la sanidad pública andaluza «sea de calidad, no solamente de titulares y ha destacado la escasez de plantillas y la saturación de las urgencias por un deficiente funcionamiento de la atención primaria».

Inmaculada Nieto, de IU, ha considerado «decepcionante la comparecencia de la consejera y ha sostenido que estas muertes sí guardan relación con los recortes en la sanidad pública, donde cada año se repiten los colapsos en épocas de alta frecuentación de pacientes».

«Si hubiera los recursos humanos suficientes habría personal para acompañar a los pacientes en las muchas horas de espera en las urgencias, algo que se repite por toda Andalucía. Es poco razonable y prudente que la consejera anuncie en apenas un mes medidas de mejora de los protocolos de las urgencias que todavía no saben cuáles son».