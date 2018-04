Prespuestos para Andalucía El Gobierno relega sus grandes obras andaluzas más allá del año electoral El reparto plurianual de las inversiones complica la inauguración en 2019 de los proyectos más demandados

JUAN J. BORRERO

SEVILLA Actualizado: 09/04/2018 07:12h

El proyecto de Presupuestos Generales presentado por el ministro Cristóbal Montoro se queda corto para Andalucía. Y no por la inversión, que ha crecido en relación al año anterior, sino en la previsión de su impacto político. La ausencia de una apuesta inversora decidida en 2018, obligará a concentrar mayores partidas en el próximo trienio y eso implica que habrá poco por inaugurar con el sello del Gobierno de España en el primer trimestre de 2019, cuando previsiblemente, si no media adelanto electoral, habrá cita en las urnas en Andalucía.

No se puede decir por tanto que lo que se juega el PP en el escenario político andaluz en los próximos meses haya sido una prioridad del Gobierno de Rajoya la hora del reparto de las cuentas de 2018. La defensa que los portavoces del PP en Andalucía han hecho del presupuesto evidencia cierta falta de entusiasmo a pesar del aumento de un 27% de la inversión con respecto a 2017, posiblemente porque se trata de una foto fija desde hace varias anualidades que no remata ninguno de los grandes proyectos de los que se viene hablando desde hace años en la comunidad, como son los corredores ferroviarios, la SE-40, el tercer carril de la A-49 o las inversiones en museos. Puede haber inauguraciones parciales pero no podrá venderse la conclusión de los grandes proyectos posiblemente hasta más allá de 2020.

Entre las mayores decepciones está el capítulo dedicado a la inversión ferroviaria. Fomento tendrá que trabajar duro para, después de tres años sin tren, cumplir el compromiso de llevar el AVEa Granada en la primavera de 2019. En Huelva, podrá inaugurar la nueva estación pero su línea será de «Altas Prestaciones» y no de Alta Velocidad. Y el demandado enlace de Algeciras-Bobadilla, según los últimos plazos que ha dado Adif, no estará listo hasta 2021, lo que ha generado una importante corriente crítica del empresariado andaluz contra el Gobierno de Rajoy. El proyecto contará con una inversión de 32 millones, algo menos que los 56 que recibió el pasado año, pero de los que solo se han ejecutado 13.

En Cádiz es una de las quejas principales al presupuesto que también se considera escaso en lo que concierne a la inversión de dos millones para el Nudo de Tres Caminos en Chiclana, o los 600.000 euros destinados a regeneración de playas. Una partida tan reducida como los 500.000 euros que se destinarán para lo mismo en la costa de Huelva, a pesar de ser las provincias que más han sufrido el impacto de los temporales este invierno.

También en Cádiz, donde la mayor inversión se dirige hacia la industria naval, se echan en falta partidas para las comisarías de El Puerto y La Línea.

Siguiendo las reivindicaciones provinciales y en materia ferroviaria, Huelva considera insuficiente las partidas destinadas a la línea Huelva-Sevilla, ya que no incluyen el cambio de trazado para conseguir la conexión de Alta Velocidad que reduciría a 30 minutos el trayecto. Nada hay para la conexión Huelva-Zafra, fundamental para el Puerto onubense, que recibe la mayor partida del presupuesto provincializado. Las dudas sobre los plazos para ejecutar el acceso al hospital (Chare) de Lepe o la paralización de la presa de Alcolea son otras de las preocupaciones onubenses.

En Granada, donde el proyecto mejor tratado es el de la segunda circunvalación, además del tren, se consideran insuficientes la partida destinada a la Presa de Rules y los regadíos y se reclama la construcción de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, un plan de actuación para la costa, una nueva torre de control para el aeropuerto y dotación suficiente para el Museo Arqueológico.

Museos a medias

Precisamente la remodelación del Museo Arqueológico de Sevilla es otra de las obras que año a año se pospone en el orden de prioridades del Gobierno, tampoco hay dinero para la ampliación del Museo de Bellas Artes en la capital andaluza. No hay inversión para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto; y la partida más importante destinada a continuar la SE-40, de 55 millones, se antoja escasa para afrontar uno de los tramos más complicados de la obra como es el de los túneles bajo el Guadalquivir.

También parece eterna la construcción de la autovía A-32 en Jaén, que se lleva el grueso de la inversión provincial. Además, en la provincia reclaman una estación intermodal y una comisaría y más inversión para la restauración de las cubiertas de la Catedral que se prometió para 2018.

En Almería el problema es el agua. Se reprocha la falta de inversión para la ampliación de las desaladora de Carboneras y las conducciones al Campo de Tabernas, o ampliar las estaciones depuradoras de Adra, El Ejido y Roquetas. Un ejemplo del lento desarrollo de los proyectos con financiación es el de la desaladora de Cuevas de Almanzora, inutilizada por las riadas de 2012 y que no será reparada antes de 2020.

Almería se queja de ser la provincia con menor inversión por habitante en estos presupuestos y lamenta no tener obras relevante en la agenda del Gobierno en materia viaria, ni el tercer carril de la A-7, ni la mejora de los accesos a la capital por Viator, Roquetas, El Parador o El Ejido.

Otro de los proyectos ferroviarios importantes es el del «bypass» de Almodóvar del Río del que depende la conexión «low cost»de alta velocidad entre Sevilla y Málaga. Se imputa como inversión a Córdoba, donde el proyecto no se recibe precisamente con agrado. La ciudad reclama dos estaciones pendientes de Cercanías y dos comisarías de policía que siguen sin proyecto.

También muy atrás en inversión per cápita se sitúa Málaga, con 89 euros por habitantes. Otro tren es el destinatario de la partida principal provincializada, con los seis millones que se invertirán en el tren de Marbella a Estepona, lo que lo coloca como otro de los proyectos previstos a largo plazo. No hay partidas para la llegada del Cercanías al PTAni para la renovación de las pasarelas peatonales de la A-7.