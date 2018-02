CASO ERE ANDALUCIA Guerrero niega que la Junta de Andalucía tuviera unos «fondos reservados» para los ERE El exdirector general de Trabajo afirma que no había "intrusos" sino personas que tenían privado su derecho al trabajo

ANTONIO R. VEGA

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha negado que la Administración autonómica tuviera «unos fondos reservados» destinados a pagar ayudas sociolaborales y a empresas durante su declaración en el juicio de la pieza política del caso ERE a preguntas formuladas por su letrado, Fernando de Pablo.

La expresión «fondo de reptiles», que acuñó en una declaración policial en diciembre de 2010, «no ha salido de mi boca», ha matizado ahora. Esta expresión de la que luego se ha arrepintió «ha salido mucho en prensa para decir que teníamos una especie de fondos reservados y no es cierto». «Yo no podía hablar de un fondo de reptiles cuando había una partida presupuestaria que se aprobaba» en los presupuestos de la Junta de Andalucía por el Parlamento andaluz, ha relatado cuando su abogado le ha preguntado si quería puntualizar alguna de las declaraciones realizadas durante la instrucción del caso ERE que ha ratificado o no ha ratificado.

Guerrero, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un sistema presuntamente fraudulento de ayudas, ha insistido en que la partida con la que se pagaron las ayudas «cumplía todos los requisitos y trámites legales de la Administración andaluza».

«Siempre he trabajado con el convencimiento de la absoluta legalidad. Primero, con la orden ministerial de 1995 y luego el convenio marco, que era la fórmula de gestión para ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas», indicó.

Su letrado también le preguntó por la inclusión de intrusos en ERE de empresas donde nunca ha trabajado. «No son intrusos, son personas que teniendo privado su derecho al trabajo reunían los mismos requisitos» que otras personas incluidas en ERE de empresas concretas.

El exdirector de Trabajo, que se sienta en el banquillo junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha explicado que «por un error administrativo de las aseguradoras» se incluyó a personas en ERE de empresas donde no habían trabajado pero que «por tener una referencia de esa póliza lo denominaban con el nombre del mayor colectivo de extrabajadores» que iban a prejubilarse.

Guerrero ha ratificado, con alguna salvedad, sus declaraciones a petición propia ante la juez María Núñez Bolaños el 21 de octubre de 2015.