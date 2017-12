Los ilustres «inocentes» por corrupción en Andalucía que sólo tuvieron pena de telediario

1. Luciano Alonso: Los cargos fantasma son ilegales pero no delito

Luciano Alonso - ABC

El que fuera consejero de Educación, Cultura y Deporte entre 2013 y 2015 salió airoso del banquillo en dos ocasiones, acusado de supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía le pedía cinco años de cárcel. El escándalo saltó cuando la prensa publicó que el director del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero, nombrado por él, no había pisado nunca la sede de la institución ni ejercido como tal. Luego se descubrió en la misma situación había dos directores de la Filmoteca de Andalucía. El TSJA lo absolvió de los cargos pese a admitir que «la ilegalidad de los nombramientos es clara». No pudo probar que utilizara su cargo para «enchufar» a personas ligadas al PSOE.

2. Manuel Recio, Antonio Ávila y Martín Soler: Exconsejeros exculpados del fraude de los ERE

Manuel Recio - ABC

Tres exconsejeros de la Junta de Andalucía, Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Antonio Ávila (Innovación), se libraron del banquillo por el sistema «ilícito» de reparto de ayudas de los ERE. El juez que llevó a juicio por este caso a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán no encontró indicios contra ellos y 21 ex personas más, entre ellos los expresidentes de El Monte José María Bueno Lidón y de Unicaja Banco, Braulio Medel. La Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra los tres exconsejeros porque tomaron «los pasos necesarios para desovillar la urdimbre jurídica fraudulenta que había conseguido burlar la normativa» en materia de subvenciones.

3. Antonio Rodrigo Torrijos: Sin pruebas de amaño en Mercasevilla

Antonio Rodrigo Torrijos - ABC

El Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla concluyó que el concurso para adjudicar suelos de Mercasevilla en 2006 no fue amañado. Las acusaciones en este proceso judicial, que duró ocho años, son «meras sospechas», señala la sentencia, que echó por tierra la tesis de la juez Mercedes Alaya. Diez imputados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, fueron exculpados. Pero el edil comunista no ha logrado regatear a la Justicia en otro caso, Madeja. Será juzgado junto a 44 personas más por una trama para «obtener contratos públicos irregulares» mediante sobornos a funcionarios.

4. Diego M. Agüera: El alcalde daba contratos «por la p...» pero se salva

Diego Manuel Agüera - ABC

«Hay más de cuarenta empresas y se las di a tu padre. Y se le dio porque me salió a mí de la polla». Esta frase la pronunció el alcalde del pueblo sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera (PSOE), durante una conversación grabada en 2013 que mantiene con una militante socialista a la que le recuerda que su padre recibió un contrato de 140.000 euros del Ayuntamiento gracias a él. Contra el regidor se abrió una causa judicial, por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y amenazas. Pero las comprometedoras cintas de la reunión que parecían delatarlo, la principal prueba, fueron anuladas en el sumario al ser obtenidas ilícitamente. El alcalde fue absuelto.

5. Carmelo Gómez: Prescripción de los contratos simulados

Carmelo Gómez - ABC

A diferencia de Alonso, Carmelo Gómez, parlamentario autonómico del PSOE y miembro de la ejecutiva regional de Susana Díaz, conservó su escaño y además fue exculpado del cobro de dinero de Mercasevilla. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivó la causa abierta contra el diputado por un delito de malversación de caudales públicos y declaró extinguida, por prescripción, la acción penal respecto del delito de contrato simulado en perjuicio de tercero. Gómez estuvo contratado por una empresa vinculada al ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, pero no se pudo probar que su nómina se costeara con dinero público del merca.