TALENTO ANDALUZ Javier Rodríguez: «Valorar el talento no es el punto fuerte de Andalucía» Este emprendedor ha demostrado que es posible cargar un móvil mediante una maceta. Orgulloso de su origen admite que hay que avanzar en educación y en un ecosistema amigo del talento

M.ROSA FONT

HUELVA Actualizado: 19/03/2018 07:35h

En menos de dos años, el proyecto Bioo, se ha situado en el top de las mejores Startup de Europa por crear una tecnología para hacer pilas biológicas, transformando la energía de las plantas en energía eléctrica.

No es muy común que un joven de su edad salte a los medios con un proyecto del calado y la proyección que ha alcanzado

No, no es muy habitual (se sonríe). Sí es cierto que hay un movimiento más emprendedor y que la gente empieza más joven, pero con subvención europea, no lo encuentras todos los días.

Y llegado este punto, desde su posición, ¿qué piensa de la generación «nini» de la que tanto se habla?

Prefiero transformar la pregunta para animar a los jóvenes a que emprendan, porque es una opción bastante enriquecedora, al final uno aprende mucho más haciendo una startup y viviendo realmente el día a día en el entorno laboral. Yo he aprendido un millón de veces más que estando en la Universidad.

¿Hay miedo o falta iniciativa?

Creo que hay falta de iniciativa personal pero quizá un culpable de esa situación es la educación española, al no promover este tipo de mentalidad. Los colegios e institutos creo que son parte fundamental si queremos disminuir esta población «nini». Tienen que tomar partido. Lo veo como un tema de vital importancia si queremos trabajar en esta generación «nini» y reducirla

¿Qué marca la diferencia entre esa generación y la que usted representa?

Creo que lo que necesitas para llegar dónde estamos ahora nosotros es mucha motivación por el proyecto. No todo es un campo de rosas y habrá momentos difíciles en los que no estarás tan animado, pero esa ilusión, esa motivación, que algo tuyo se materialice en lo que estamos viendo ahora, es lo que anima a salir adelante y si tienes que echar horas y fines de semana trabajando, lo haces, estás luchado por tus objetivos, por tus sueños.

Qué diagnóstico hace del I+D en Andalucía

Sé que cada vez, poco a poco, se promueve más la innovación y la salida de startup. Pero conozco el ecosistema de Madrid y el de Barcelona y el mejor sitio de España para emprender es Barcelona, es una capital de emprendimiento.

La explicación es…

Hay un ecosistema de inversores, programas, ayudas y servicios de mentorizaje.

Cree que se valora en casa (Andalucía) el talento, desde el ámbito institucional o ¿hay mucha fuga de valores?

Andalucía promueve mucho las ayudas pero te dan facilidades una vez que tienes tu empresa. Pero por lo que conozco valorar el talento no es el punto fuerte de Andalucía. Cuando veo noticias de que se cierran rondas de inversión, pocas son en Andalucía. En nuestro caso, poca gente me/nos ha llamado de Andalucía para reconocer el proyecto.

¿Vamos los andaluces con complejo al mundo?

Hemos estado en Bruselas, en el Parlamento, por estar entre las mejores Startup de Europa, en la Expo Mundial de Energía en Kazajistan, en Londres, en Rumanía… ahora mis compañeros se van a Arabia Saudí, son andaluces por el mundo sin complejos, ni como andaluz ni como cualquier persona.