Juan Marín anuncia confrontación con el Gobierno andaluz pero «no su derribo» El líder de la formación naranja arremete contra el PP, «se equivocan de enemigo. C's no irá a la guerra»

Ciudadanos ha dado un paso adelante. El portavoz de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, ha advertido este miércoles al Gobierno de la Junta de Andalucía que «habrá un distanciamiento mayor» si no se aceleran los proyectos y reformas legislativas que están pendientes». Un distanciamiento que se notará en el Parlamento pero que no servirá «para derrocar gobiernos porque ese no es nuestro estilo».

Juan Marín ha desvelado que el Gobierno andaluz ha trasmitido a Ciudadanos que no habrá adelanto electoral y que seguirá trabajando en los compromisos acordados. «Aunque el PP de Andalucía esté en precampaña electoral no se ha acabado el mandato. Yo le vuelvo a tender la mano al PP para trabajar, no para conseguir sillones».

«Si Susana Díaz quiere que siga habiendo estabilidad en Andalucía, la pelota está en su tejado cumpliendo lo que ha firmado. habrá un mayor distanciamiento si las leyes como la de Formación Profesional, Agricultura o Emprendimiento, o reformas como la ley electoral, la de la RTVA o la supresión de los aforamientos, no se aceleran en este 2018».

Sobre la relación de su partido con el PP andaluz, ha insistido en que los populares pueden tener en su partido un «aliado para resolver problemas, pero no para garantizarle la Presidencia de la Junta a Juanma Moreno, si eso es lo que pretenden».

«Creo que el PP se equivoca, que Mariano Rajoy se ha equivocado al declarar la guerra a Ciudadanos, que es un disparate. El PP ha fracaso en Andalucía durante 35 años y va a seguir fracasando si sigue con la política de batalla y confrontación. Que se equivoquen de enemigo porque igual lo tienen dentro», ha advertido Marín.