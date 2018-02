Juanma Moreno condiciona el fin del peaje de la AP-4 Sevilla-Cádiz a que él sea presidente de la Junta El PP solo había prometido hasta ahora recuperar la concesión de la vía, pero no había aclarado si se seguiría pagando por circular por esa carretera

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha prometido este jueves que si gana las elecciones a la Junta, «nadie pagará por usar la autopista AP4». El dirigente popular ha supeditado así el fin del cobro en esta autopista de peaje al voto de los andaluces en las próximas elecciones autonómicas. Moreno ha hecho estas declaraciones tras reunirse esta mañana con la directiva de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del sector del Medio Ambiente y el Reciclaje (Ansemac).

El presidente del PP-A ha recordado también que el Ministerio de Fomento garantizó «que no se renovará la concesión del peaje de la autopista AP4 Sevilla-Cádiz cuando éste se extinga en 2019, y que, en cualquier caso, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía nadie pagará por usar esa autopista». Esto lleva el compromiso del PP un paso más allá y lo vincula, además, a la victoria del PP en Andalucía. Sin la presidencia de la Junta para Juanma Moreno, el compromiso de los populares se queda solo en no renovar la concesión, pero no se habla de quitar el pago.

Juanma Moreno ha abordado otros asuntos en clave electoral este jueves también. Así, se ha referido a las «enormes trabas burocráticas que se encuentran los andaluces a la hora de emprender». El popular ha prometido que si llega a San Telmo va a «acabar con esta maraña burocrática. Ningún emprendedor va a tener que pasar por la penuria de una gymkana administrativa. En menos de 30 días, por Ley, cualquier emprendedor o inversor podrá poner a funcionar su empresa. Y si en ese plazo no tiene respuesta, el empresario podrá iniciar su actividad y la Administración será la responsable».

Moreno ha abogado también por la firma de convenios entre las consejerías y entidades como Ansemac porque «tenemos que proteger nuestro tejido empresarial». En cuanto a la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica, el presidente del PP Andaluz ha asegurado que Susana Díaz «no quiere llegar a un acuerdo con el PP andaluz, porque sólo quiere la confrontación de cara a las próximas elecciones».

En cuanto a la amenaza reciente de Ciudadanos de romper su acuerdo con el PSOE andaluz, Moreno ha indicado que «a Ciudadanos sólo le interesa su aritmética electoral». Se quiere distanciar del PSOE por los sillones y por sus intereses electorales, «pero no se ha distanciado por los brutales problemas en la gestión sanitaria, los recortes en educación, por un modelo económico que no es capaz de sacar adelante a Andalucía, por la multiplicación de altos cargos o por la corrupción socialista. Ninguno de esos problemas de los andaluces le han parecido suficientemente importantes para alejarse y romper con el PSOE, y sí le parece ahora suficiente la aritmética parlamentaria», ha dicho.