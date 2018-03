Juanma Moreno pide a Susana Díaz que implante el cribado de cáncer de colon en todos los hospitales La presidenta lo acusa de «manosear» el cáncer a lo que el popular responde, «no está a la altura de su cargo»

STELLA BENOT

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la presidenta que implante el cribado para detección precoz del cáncer de colon en todos los centros de salud y hospitales públicos, mientras que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado que se cumplirá con el plazo que ha dado el Ministerio de Sanidad a las comunidades para la implantación de dicha prueba, que es el año 2023.

Juanma Moreno ha reprochado a Susana Díaz que esta prueba, que tiene un coste de dos euros frente a los 27.000 euros que cuesta el tratamiento de la enfermedad, sólo se pueda realizar actualmente en 25 de los 407 centros de salud y 12 se los 46 hospitales públicos de la comunidad cuenten con ese cribado, «cuando se trata de una prueba muy sencilla que puede ayudar a salvar muchas vidas».

Sacar tajada

La respuesta de la presidenta ha sido acusar a Juanma Moreno de querer «manosear un asunto tan sensible como el cáncer, aunque no me extraña después de que lo haya visto aquí con fotografías de ancianas moribundas».

«Esa no es la mejor manera de contribuir a la sanidad, y eso sólo lo hace quien piensa sacar tajada o en que otros saquen rendimiento económico. Si dependiera de usted, esta prueba sólo se la haría quien tuviera suficiente dinero para poder pagarla», le dijo Susana Díaz a Juanma Moreno.

Unas palabras que molestaron al portavoz popular quien acusó a Susana Díaz de no estar «a la altura del cargo de presidenta ni cuando se le hace una pregunta serena con propuestas para mejorar la sanidad pública».

Primer tumor maligno en incidencia

Según los datos aportados por el PP de Andalucía, el cáncer de colon es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad, pero se puede curar en el 90% de los casos si se detecta a tiempo.

La presidenta andaluza, por su parte, ha reivindicado el trabajo que hace Andalucía en la lucha contra el cáncer. Así, según dijo, la comunidad es pionera con un plan integral para el tratamiento del cáncer, de manera que la supervivencia por cáncer de colon se ha incrementado en la comunidad hasta el 58,3 por ciento; por cáncer de mama, hasta el 84,2 por ciento, y por cáncer de próstata, hasta 86,9 por ciento.

La presidenta ha indicado que 26 hospitales públicos andaluces realizan consultas oncológicas, mientras que hay más de 2.000 investigadores.