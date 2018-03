CASO ERE ANDALUCÍA La juez Núñez imputa al exconsejero «nacido para el ERE»... pero avanza que lo puede desimputar Investiga a Antonio Fernández por ayudas a su antigua empresa pero anticipa que puede cambiar su designación y ser apartado de la causa

ANTONIO R. VEGA

@antonio_rvega SEVILLA Actualizado: 24/03/2018 08:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La juez María Núñez Bolaños cita como investigado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández García en una causa centrada en las ayudas al ERE de su antigua empresa, la bodega jerezana González Byass, pero en el mismo auto del día 13 anticipa que puede cambiar su designación y acabar siendo excluido.

Esta investigación no es una más en la larga lista de piezas en la que la juez ha ido desgajando la macrocausa de los ERE. Antonio Fernández, que fue viceconsejero de Empleo entre 1994 y 2004 y consejero desde dicha fecha a 2010, pidió una excedencia en la empresa jerezana en 1983 para dedicarse a la política.

En el expediente que la Consejería de Empleo aportó sobre el citado ERE, subvencionado por la Junta, había un error que llamó la atención de la Guardia Civil: la fecha de antigüedad del político en la empresa coincidía con la de su nacimiento.

La juez recuerda en su auto que el exconsejero «estaba incluido como afectado y beneficiario del ERE 2008, apareciendo como fecha de antigüedad en la empresa igual a la fecha de su nacimiento». Todo esto se produce a pocos días de que Fernández, que estuvo en prisión por el caso ERE, declare el lunes en el juicio de la pieza política. El exconsejero declaró a la anterior instructora, Mercedes Alaya, que en julio de 2008 renunció a los 386.000 euros que le correspondían por jubilarse en su empresa.

En la resolución dictada por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cita como investigados a Fernández y a quien fuera su director general de Trabajo hasta 2008, Francisco Javier Guerrero, dentro de las diligencias que abrió el 12 de julio por las ayudas de 17,46 millones de euros concedidas a la asociación creada por trabajadores de la bodega que se acogieron al ERE para recibir las ayudas hasta su jubilación.

La juez instruye la causa contra ellos en calidad de investigado. Eso sí, por ahora. «Sin perjuicio de nueva designación, se mantiene la representación y defensa que las partes tengan otorgada en el PD 174/11 (la causa matriz de los ERE)», avisa.

La juez puede apartar a Fernández siguiendo el criterio marcado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que estableció que los procesados en la pieza política, como es su caso, no podrán ser perseguidos penalmente en otras piezas por ayudas concretas. Obvia el auto posterior de la Sección Primera de la Audiencia que enjuicia a 22 ex altos cargos de la Junta Andalucía que determinó que el juicio no abarcaba las más de 270 ayudas individuales sino el procedimiento específico de concesión y financiación de los ERE.

Núñez también ha desoído los recursos de los fiscales Anticorrupción, que han pedido que vuelva a ser imputados a los ex altos cargos en las piezas donde Núñez los había apartado. De lo contrario, alertaron de que se generaría un «intolerable espacio de impunidad».