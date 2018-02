CASO ERE ANDALUCIA El juicio del caso ERE, bloqueado por la operación del exconsejero Francisco Vallejo El tribunal encarga al forense del juzgado que reconozca en su casa al acusado, después de que su abogada pidiera suspender la vista por una operación quirúrgica

ANTONIO R. VEGA

SEVILLA 19/02/2018 14:20h Actualizado: 19/02/2018 14:40h

El juicio del caso ERE ha quedado suspendido este lunes a la espera de que el médico forense se persone en el domicilio del exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo para determinar si está en condiciones de acudir al juicio después de haberse sometido a una intervención quirúrgica.

Hasta que no se emita dicho informe a petición del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, no se decidirá cuándo se reanuda el juicio. La abogada de Vallejo, Encarnación Molino, había solicitado la suspensión de la vista oral al encontrarse «dolorido y débil» lo que le impide asistir a la Audiencia Provincial de Sevilla.

En un primer informe forense, realizado en la mañana del lunes, el médico del juzgado de incidencias concluyó que Vallejo estaba en condiciones de poder acudir a la sala de vistas. Llegó a esta conclusión tras analizar el informe del cirujano del hospital Virgen del Rocío de Sevilla que practicó al exconsejero una operación quirúrgica el pasado miércoles.

Sin embargo, ante la protesta de la letrada de Vallejo y ante la petición de algunas defensas y de la acusación que ejerce Manos Limpias, el tribunal ha acordado que el médico forense reconozca en su domicilio a este acusado al objeto de aclarar las discrepancias médicas que existen.

El presidente del tribunal, Juan Antonio Peña Calle acordó la suspensión temporal del juicio en la mañana de este lunes después de que la letrada de Vallejo lo solicitara argumentando que, según el informe del cirujano que lo operó, estaba incapacitado para acudir a la vista oral y para visionar las cintas de las declaraciones en su casa, donde permanece convaleciente tras someterse a una laparoscopia motivada por una colecistitis.

El primer informe forense, en cambio, discrepa. Asegura que Vallejo puede acudir a la sala y también está en condiciones de declarar en el juicio diez días después de la intervención. El presidente del tribunal hizo un receso para que la letrada de Vallejo hablara por teléfono con su defendido al objeto de decidir si se reincorpora o no a la sala o si de lo contrario el juicio continúa sin su presencia.

Encarnación Molino, la abogada de Vallejo, ha elevado una protesta al tribunal y ha impugnado el informe del forense. Ha argumentado que se está imponiendo un «trato inhumano» a su cliente y que esta situación genera «indefensión». El presidente de la sala ha recriminado a esta letrada que intente discutirle la decisión de reanudar el juicio.

La Fiscalía y el PP, que ejerce la acusación popular, han apoyado la decisión del tribunal de retomar el juicio, mientras que Manos Limpias ha pedido un nuevo informe forense para resolver esta divergencia profesional.

Algunas defensas han solicitado una visita del médico forense al acusado al objeto de analizar la situación médica de Vallejo, debido a las contradicciones entre los médicos.