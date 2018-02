La Junta convocará antes del verano una nueva adjudicación de farmacias Se compromete a que estos concursos públicos se lleven a cabo cada cinco años. Será en puestos pequeños y la costa

STELLA BENOT

La Junta de Andalucía convocará un concurso público para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia antes del verano. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, ha informado que todavía se desconoce el número de las que saldrán a concurso, si bien ha explicado que la mayoría estarán ubicadas en pueblos pequeños y en zonas de costa donde hay más demanda.

El Gobierno andaluz se ha comprometido a convocar estos concurso con una periodicidad mínima de cinco años, tendrán en cuenta las necesidades detectadas, las características geográficas de la comunidad y la población de hecho y la estacional, así como el número de farmacias en funcionamiento, su ubicación y distribución territorial.

Cada concurso público se recogerá en una orden que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con las bases de la convocatoria, las oficinas que se ofertan y la reserva del cupo para personas con discapacidad, que será de un mínimo del 5 por ciento. Esta norma también recogerá la composición de la Comisión de Baremación y las tasas, plazos y formularios de solicitud.

Entre los méritos que se tendrán en cuenta para la adjudicación, figuran los académicos, la formación de posgrado y la experiencia profesional. Los participantes deberán contar con un título o grado en Farmacia y no podrán participar en el procedimiento quienes hayan transmitido la titularidad o cotitularidad de su oficina cinco años antes de la publicación de la convocatoria.

En tres fases

La adjudicación se realizará en tres fases. La primera cubrirá como máximo un 20 por ciento del total y en ella sólo podrán participar los profesionales que, a la fecha de publicación de la convocatoria, sean titulares de oficinas en municipios o núcleos poblacionales de menos de mil habitantes y lo hayan sido durante los últimos diez años.

En la segunda fase, para las oficinas que no hayan resultado adjudicadas en la primera, podrán participar todos los farmacéuticos interesados y también aquellos que no hayan resultado adjudicatarios. La tercera, para los farmacéuticos que no son titulares, adjudicará las oficinas vacantes que hayan quedado disponibles.

Las solicitudes, con la documentación requerida, se presentarán en cualquier registro público. Una vez concluya el plazo de presentación, se publicará una resolución en el BOJA con la lista provisional y, tras el correspondientes periodo de alegaciones, la definitiva. Finalmente, se realizará la baremación y se llevará a cabo la convocatoria pública para ratificar la adjudicación.