Los juzgados de Andalucía cierran el año 2017 con medio millón de causas pendientes Los trabajadores reclaman a la consejera medidas para paliar la carencia de medios

M. MOGUER

La Justicia en Andalucía está colapsada. Es el diagnóstico que hacen los trabajadores de los juzgados que cerrarán 2017 con medio millón de causas sin resolver. Añaden los profesionales, además, que esto es la tónica general de cada final de ejercicio y que en 2016 también quedaron 494.000 procedimientos sobre la mesa de los juzgados pendientes de resolución en Andalucía.

«La administración de Justicia andaluza está entre las peores de España por su excesiva pendencia y congestión», denuncian desde el sindicato Csif. La pendencia, aclaran, son los asuntos que están pendientes de resolver —el medio millón de casos antes citado— y la congestión, la lentitud, indican, con la que los juzgados pueden ir resolviendo lo expedientes que se generan todos los días.

Según fuentes del sector, el problema está en la falta de medios, tanto materiales como humanos. Para paliar estas carencias, la Junta de Andalucía debería establecer un «plan extraordinario de acción», señala Manuel Moreno, representante de Csif para temas judiciales.

Dicho plan, opina Moreno, debería contemplar medidas extraordinarias como la oferta de trabajar las tardes cobrando las horas dedicadas o que la administración cubra las bajas laborales desde el primer día «y no a los tres meses, como hace ahora». Además, indican fuentes sindicales, es necesario el refuerzo de los juzgados para sacar adelante el trabajo que se acumula en la Justicia andaluza.

Para Moreno, los andaluces no pueden permanecer ajenos a la saturación del sistema de Justicia, porque les afecta. «Esto es como en Sanidad, si hay una lista de espera enorme y solo dos cirujanos en vez de cinco, tardas una eternidad en operarte. En Justicia es igual, si no hay personal, los asuntos no se resuelven».

Desde el sector ponen como ejemplo los juicios por despidos, en los que el trabajador puede estar muchos meses esperando una sentencia, sin cobrar su indemnización porque los juzgados están saturados. Descartan, sin embargo, que haya casos que acaben prescritos por la tardanza de la Justicia. «En los juzgados se prioriza lo que se sabe que es más urgente, los casos no se archivan por eso», aclaran.

La «tasa de resolución de procedimientos» de la Justicia en Andalucía es «el más alto de España»

Aunque la situación es preocupante para los trabajadores del sector, presumen de que la «tasa de resolución de procedimientos» de la Justicia en Andalucía (el número de asuntos al que un juzgado da salida) es «el más alto de España», lo que, opinan desde Csif, «pone de manifiesto la profesionalidad y responsabilidad de todo el personal». Sin embargo, se quejan, esa velocidad y diligencia no compensa el ritmo al que se les acumulan los expedientes sobre la mesa. Recuerdan desde el sindicato que cuando ha habido casos como el de la pequeña Mari Luz en Huelva, sí se habilitaron turnos de tarde a los que se apuntaban los que querían y que eso ayudó a sacar más trabajo en un momento en el que se acumulaban asuntos que no podían atenderse por lo complicado del proceso al asesino de la menor onubense. «Ahora debería hacerse igual», reclaman.

Además de la congestión de la Justicia en la comunidad, desde los sindicatos también se quejan de la falta de resolución de la mesa sectorial. Fuentes presentes en la última reunión cuentan que desde la Consejería de Justicia se bloqueó la oficina judicial de Córdoba, un asunto que los trabajadores llevaban mucho reclamando. «Con Rosa Aguilar no ha cambiado nada», se quejan.