Laura Pérez, futbolista: «El nivel del fútbol femenino es muy alto» Avanza por la banda como en sus estudios de ADE. Dejó el sueño americano por la selección, empeñada como tantas chicas en que el fútbol deje de ser cosa de hombres

Más que una doble vida, la de Laura Pérez es una vida doble. Por las mañanas asiste a clase como cualquier universitaria y los fines de semana viste orgullosa la camiseta rojiblanca del Granada CF, cuando no la de la selección nacional, con la que el pasado verano se convirtió en campeona de Europa Sub-19 al remontar el 1-2 de Francia en los últimos 10 minutos de «un partido de infarto».

¿Dónde nace tu afición al fútbol?

En el colegio. Jugaba a todo. Y jugaba con los compañeros al fútbol, era lo que más disfrutaba. He sido una niña muy deportista. Con 7 años decidí federarme y descubrí lo que era jugar cada fin de semana.

¿Dónde te ves en el futuro?

Lo único que me planteo es seguir jugando hasta que deje de disfrutar. Estudio ADE y mi intención es conseguir un buen futuro, y siempre estar ligada al fútbol. Pero vivir del fútbol es muy, muy difícil. Te puedes mantener mientras juegas… Aunque la situación ha mejorado. Hay cosas hoy en día que eran impensables hace pocos años. El año pasado me fui a EEUU, pero me tuve que volver porque hubo un problema de condiciones. No me dejaban venir a las convocatorias de la selección y regresé.

¿Sería más fácil si se tratara de fútbol masculino?

Es imposible compararse, hay muchas diferencias. Sin embargo, nosotras hacemos lo mismo y el nivel de exigencia es el mismo. Pero no en aspectos de promoción, de televisar partidos… Ahí el componente cultural incide mucho. El fútbol tradicionalmente ha sido un deporte de hombres. No hemos terminado de conseguir el nivel que debería en términos de difusión. De hecho, es difícil informarte sobre fútbol femenino.

¿Cómo ves el fútbol femenino en Andalucía?

Ha crecido mucho. Andalucía a día de hoy tiene tres equipos en Primera División Femenina: Sporting Club de Huelva, el Sevilla y el Betis. Hace unos años solo estaba el Huelva. Eso demuestra que el grupo en el que jugamos nosotras, el IV, es uno de los grupos más fuertes. Siempre en la fase de ascenso hay algún equipo andaluz. El nivel es muy alto. Y Andalucía tiene una selección que se respeta, junto con Cataluña o Madrid. Falta mucho por mejorar, pero podemos decir que Andalucía está bien situada.

¿Era más sencillo en EEUU compaginar los estudios con el deporte profesional, como es tu caso?

Allí el deportista con buenas notas está becado y lo tiene bastante más fácil que aquí, donde la vida académica y la deportiva no tienen relación ninguna, salvo porque solo con aprobar la selectividad eliges la carrera que quieres.

¿Qué tal llevas esa vida doble?

Yo siempre le he dado a los estudios la prioridad. Lo he tenido claro desde pequeña. Son lo primero. Con organización, a mí me resulta fácil, pero tengo compañeras que sufren más. En Primera, a lo mejor estás fuera todo el fin de semana, más todos los entrenamientos… Supone un gran esfuerzo.