ANDALUCIA El SAS licita ambulancias medicalizadas para urgencias sin personal sanitario El PP pide que se rectifique el pliego del concurso, pero la Junta asegura estar actuando según la legalidad

SEVILLA Actualizado: 20/03/2018 07:23h

El PP andaluz denunció este lunes que la Junta de Andalucía se ha «inventado» un nuevo tipo de ambulancia que, aunque está dotada de equipamiento, sigue siendo de tipo no asistencial, sin los dos técnicos, pero está atendiendo urgencias y emergencias.

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Ana Mestre, aseguró este lunes en rueda de prensa que han recibido denuncias de ambulancias que recogen a personas de urgencias sin los técnicos necesarios.

Los tipos de ambulancias son cuatro: las A1 y A2, que son no asistenciales, para trasladar a enfermos a rehabilitación con camilla o para llevar a varios enfermos juntos a radioterapia o quimioterapia, por ejemplo; y las de tipo B y C, para urgencias, ha detallado la portavoz de Sanidad en el Parlamento, Catalina García.

Sin embargo, afirmó que se están adjudicando ambulancias de tipo A1EE, que «eluden» la legislación actual, para sustituir a las de tipo B pero sin llevar a los dos técnicos que esas requieren.

«La dotan de equipamiento B pero no de técnicos», subrayó García, quien lamentó que de esa forma sigue siendo una ambulancia no asistencial pero atiende emergencias. García destacó que, por ejemplo, en Jaén o Córdoba no se ha licitado ninguna de tipo B pero hay 43 de tipo A1EE, por lo que consideran que están sustituyendo unas por otras para prestar los mismos servicios sin llevar a técnicos requeridos.

Los populares pidieron explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la consejera de Salud, Marina Álvarez, por estas licitaciones y también por el «trasvase» de ambulancias entre Andalucía y comunidades como Murcia o Extremadura.

En ese sentido, García explicó que existen ambulancias que son adjudicatarias del servicio en Andalucía pero también aparecen en los listados de otras comunidades para prestar el servicio. El Defensor del Pueblo, ante el que se denunciaron estos hechos, ha abierto diligencias este mes.

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) calificaron ayer de «absolutamente falso» que esté realizando «artimañas» para «saltarse la ley» y que invente modelos de ambulancias. Aseguran que los pliegos para los nuevos contratos de transporte sanitario que se están licitando cumplen con la ley. No obstante, admiten que la normativa establece que el modelo A1 es un modelo «no asistencial», es decir, se usa para transportar a pacientes en camillas que no necesiten asistencia técnica o sanitaria en el trayecto, por lo que sólo cuentan con conductor. Desde el SAS apuntan en que estas ambulancias llevarán un equipamiento especial, el soporte vital básico, sin pejuicio de que puedan recurrir a técnicos «en caso de que pudiera ser necesario».