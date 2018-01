De la llamada perdida a la VISA, estas son las estafas telefónicas más peligrosas que se dan en Andalucía El timo de la llamada perdida no es la única forma de sacar dinero de forma fraudulenta, hay que estar atentos ante otras estafas

La estafa de la llamada perdida saltó a la luz (de nuevo) la pasada semana a raíz de una serie de denuncias en la provincia de Huelva. El método del timo es sencillo: durante la noche, realizan una llamada corta desde un país extranjero. Al ver la llamada perdida, la víctima la devuelve, y ahí está el problema. Solo el establecimiento de llamada son entre cuatro y cinco euros. A lo que hay que sumar el precio por minuto de la llamada, que puede llegar a 1,20 euros.

Pero este timo no es el único que se vale de los teléfonos para sacar dinero. Hay otros. Y en todas sus variantes, el objetivo es el mismo: que el usuario realice una llamada a un número de tarificación especial. Esto es, a los que empiezan por 807, 806 y 803.

1. Estafa de la llamada perdida:

Ya se ha descrito. Una llamada perdida de un número que empieza por «+», es decir, extranjero. Al devolverla cobran hasta cinco euros por el establecimiento y 1,20 por minuto. Es una estafa que aparece y desaparece, recurrente, indican desde le Policía Nacional y la Guardia Civil.

2. Estafa de Whatsapp:

Un SMS de un número desconocido con un texto parecido a «Me agregaste el otro día, te estoy escribiendo por Whatsapp. ¿Te llegan mis mensajes?». Muchos de quienes reciben este tipo de comunicaciones piensan que debe ser alguien a quien no se guardó en la agenda pero tiene nuestro número, por lo que responden al SMS. Ahí está el problema. Que haciendo eso se están suscribiendo a un servicio premium de pago. El número desde el que se suele hacer esta estafa es el 25568, pero hay otros.

3. Estafa del servicio contratado:

Explican desde la Policía Nacional que han recibido denuncias de personas que reciben una llamada de un número desconocido. Es un móvil normal, no tienen nada que lo identifique como sospechoso. De hecho esa llamada no tiene coste ninguno, no hay problema en cogerla. Lo malo viene luego. En la llamada te comentan que has contratado un servicio. Puede ser cualquier cosa. Desde un taxi hasta una suscripción a una revista. El caso es que para anular ese servicio, te dicen, tienes que llamar a un número, que, curiosamente, empieza por 807, 806 o 803. Todos ellos de tarificación especial.

4. Estafa de la Visa:

Quien llama se hace pasar por una persona que trabaja para la compañía VISA. Anuncia que han detectado unas compras sospechosas desde la tarjeta y que tienen que comprobar algunos datos. Normalmente empiezan con cosas simples. Nombre, DNI, dirección... Hasta llegar a los datos de la tarjeta. La clave está en que te piden los tres dígitos de control que las tarjetas de crédito tienen en la parte trasera.

5. Estafa de Microsoft:

El estafado recibe una llamada. Una persona, en inglés o en un español muy pobre asegura llamar desde la sede central de Microsoft, en Estados Unidos. Explica que se han detectado unos virus en el equipo de quien recibe la llamada y que debe darle unos datos para limpiarlos. Cuando ha conseguido acceder al equipo, pide dinero para desbloquearlo.