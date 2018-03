TALENTO ANDALUZ Luis Castillo: «Es extremadamente difícil emprender en Andalucía» Este ingeniero almeriense fundó en 2012 NeuroDigital Tecnologies y la colocó en el top de las startups europeas gracias al desarrollo de un guante háptico

RAQUEL PÉREZ

ALMERÍA Actualizado: 21/03/2018 07:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El descubrimiento del Gloveone, un guante capaz de hacer sentir al tacto la realidad virtual, ha abierto aplicaciones en el campo del ocio y entretenimiento, pero también en salud y aeronáutica.

¿El mundo virtual es un mundo de jóvenes?

Es un mundo desarrollado por jóvenes para personas de cualquier edad. Los nativos digitales son sus mayores precursores, pero no limita su uso.

¿Es difícil emprender en Andalucía?

Extremadamente difícil. Es cierto que nosotros hemos tenido el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Agencia Idea con instrumentos de financiación blanda, pero no son suficientes para suplir el hándicap de emprender en nuestra comunidad, a nivel logístico, de desarrollo tecnológico y cultura empresarial.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se ha enfrentado?

Sin duda a los retos financieros. Cuando tu modelo de negocio se basa en innovar y esperar resultados, a costa de invertir la tesorería disponible en desarrollo, a veces hay que hacer malabares para que la compañía funcione de una forma estable.

Crowfunding, startup,.. ¿Entiende su entorno el trabajo que desarrollan?

La verdad es que siempre hay que estar explicando estos términos. Lo importante es hacerlo con sencillez y de una forma que todo el mundo lo entienda; ya lo decía Albert Einstein con su frase «No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicárselo a tu abuela».

¿Cree que Andalucía está poco tecnificada?

Aquí priman unos sectores que hacen que la tecnificación luzca poco. Tanto en agricultura como en renovables somos pioneros a nivel mundial. Tenemos grandes parques tecnológicos, pero suele haber un movimiento migratorio de profesionales formados en Andalucía.

¿Se ha planteado en algún momento irse de Almería?

No. Me gusta mi ciudad, me gusta su calidad de vida y me marqué como objetivo poder funcionar desde aquí aprovechando la época digital en la que nos ha tocado vivir.

¿Qué proyectos tienen actualmente en desarrollo en NeuroDigital?

Estamos trabajando en distintas verticales como educación, salud, industria, defensa y exploración espacial. Por nombrar algunos de los últimos, vamos a presentar «Arte para ciegos» en los museos más importantes del planeta. Otro proyecto es el de NVIDIA Holodeck, donde seremos parte del estándar de interacción táctil en su nueva plataforma de realidad virtual Híper-Realista, en la que trabajan la NASA y Koenigsegg entre otros.