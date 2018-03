TALENTO ANDALUZ Lupe del Junco, actriz de «La Peste»: «Para triunfar hay que tener suerte» Ha debutado con Alberto Rodríguez, por lo que se siente afortunada. No se agobia si no la vuelven a llamar porque ahora se centra en su formación

Lupe del Junco es actriz, aunque a ella le da aún un poco de rubor decirlo muy alto. Debutó «por casualidad» en la serie «La Peste» de Alberto Rodríguez y cree que Andalucía puede dar mucho más de sí como escenario y motor para contar historias.

¿Cómo está el panorama audiovisual en Andalucía? ¿Hay oportunidades para quien empieza?

Yo he tenido mucha suerte, la verdad, pero en Andalucía está la cosa más limitada.

¿Hay que irse fuera de Andalucía para triunfar?

Un poco sí. Las posibilidades aumentan mucho si te vas a Madrid, por ejemplo. Es más fácil ir a un cásting si vives en el barrio de al lado que si te tienes que coger un AVE y pagarte un hotel.

¿Cree que la suerte fue importante en su caso?

Sí, sin duda. Para triunfar hay que estar en el sitio y el momento adecuado, no hay más. Que te conozcan, no depende del talento, también hay que tener mucha suerte. Hay gente buenísima que no ha triunfado por una cuestión de suerte y es gente que vale muchísimo.

¿Tiene algún consejo entonces para quien está buscando su hueco ahora como actor?

Que no pare, que trabaje en lo que le gusta o en lo que pueda, pero que sigan haciendo castings. Igual justo la que dices «paso» es la que te iba a llevar al proyecto de tu vida. Mírame a mí, que fui de casualidad a un cásting y acabé en «La Peste».

¿Tanta casualidad fue?

Llegué a clase y estaban todas mis amigas muy revolucionadas. Me dijeron que venían a hacer un casting al instituto, así que le preguntamos a la profesora que si nos iba a poner falta si íbamos. Al final me cogieron y me conseguí saltar la clase. Ahora, si me encuentro con esa profesora me moriría de la vergüenza.

¿A quién admira de los actores andaluces?

A Manolo Solo, es una figura como actor. Me encanta como se mete en el personaje. Además es muy de aquí, de Sevilla, siempre tira para su tierra y apuesta por Andalucía, como Alberto Rodríguez.

¿Canal Sur apuesta por el cine y la ficción?

Canal Sur debería hacer más series, más películas, más ficción. Aquí en Andalucía se podría rodar en sitios espectaculares, no hace falta ni decorados a veces de lo bonito que son algunas partes de Andalucía. Es precioso.

Pero hay quien criticó «La Peste» porque no se entendía a los actores...

Quien se queje de que no nos entiende a los andaluces por la dicción, lo respeto. Pero hay mucha gente que dice eso porque en «La Peste» no hacemos ni de payasos ni de chachas y no están acostumbrados. «La Peste» es una serie sobre Andalucía hecha en Andalucía por andaluces, claro que tenemos acento andaluz. Además, ¿por qué entienden «Allí Abajo» y no «La Peste»? No tiene sentido.