MENSAJE DE FIN DE AÑO Reacciones al mensaje de Fin de Año de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Los partidos políticos de la oposición responden al discurso «que no refleja la realidad de Andalucía»

El mensaje de Fin de Año de este sábado de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha pasado desapercibido para los rivales políticos. Desde el Partido Popular, pasando por Ciudadanos y Podemos. Ninguno ha dejado escapar la oportunidad para criticar las palabras de la presidenta.

Juanma Moreno

El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que 2017 «pasará a la historia como el año en que Susana Díaz quiso irse de Andalucía y no pudo», y ha señalado que «el amago de autocrítica sobre el funcionamiento del sistema sanitario andaluz insinuado en su mensaje de fin de año es un intento de tomarle el pelo a los andaluces». «Lo que ha dicho es peor que no decir nada», ha asegurado.

Juanma Moreno ha puesto de relieve, además, la «actitud cínica» de Díaz en su alusión al sistema de financiación autonómico, un sistema «que aprobó Rodríguez Zapatero con el apoyo de ERC y el aplauso de Griñán y de la propia Susana Díaz, y del que en el PP llevamos años diciendo que es perjudicial para Andalucía».

Moreno ha afirmado que Díaz «se niega a hacer autocrítica seria incluso cuando hace balance del año más vacío de su presidencia», un año en el que «ha estado alejada de sus obligaciones al frente de la Junta porque ha dedicado la mayor parte de su tiempo y sus esfuerzos a sus ambiciones personales en su partido».

Juan Marín

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha tildado de «poco ambicioso y demasiado conformista» el discurso de fin de año ofrecido este sábado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha apuntado que Cs «lleva casi dos años y medio proporcionando al Gobierno andaluz la estabilidad necesaria como para ir más allá en temas tan importantes como el empleo, poniendo en marcha medidas como la tarifa plana para autónomos durante dos años, y otro tipo de incentivos que favorezcan la contratación».

En esa línea, Marín ha indicado en un comunicado que cree que a los empresarios les hubiese gustado escuchar esta noche que «podrán contar este año con herramientas como una FP dual y con programas de cooperación entre la universidad y la empresa para dar valor añadido a sus productos».

«A los andaluces de la clase media y trabajadora seguro que les hubiera gustado escuchar que no van a subir los impuestos y que va a bajar la presión fiscal para que esos, que dice la presidenta que no pueden llegar a fin de mes, puedan mejorar sus oportunidades», ha remarcado el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía, que también ha echado de menos «un compromiso de la presidenta para cumplir con el presupuesto de inversiones en obras civiles, que ahora no se ejecuta ni el 50 por ciento, para terminar infraestructuras que son necesarias para que las empresas andaluzas puedan crecer de tamaño, cosa imprescindible para la creación de empleo».

Antonio Maíllo

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este sábado de «genérico» el discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con motivo del fin de año, y ha señalado que es «un discurso tan genérico que es incapaz de reflejar la realidad de Andalucía, y que es incapaz de dar datos concretos que avalen la tesis de que 2017 ha sido un buen año».

En un comunicado, Antonio Maíllo ha pedido a la presidenta que explique para quién ha sido buen año, porque «desde luego no lo ha sido para quienes están en el paro o en la precariedad, o para quienes no tienen acceso a las ayudas para al menos sobrevivir». «Habrá sido para quienes explotan a las 'kellys' o a las trabajadoras del campo andaluz», ha respondido.

Para Maíllo, Susana Díaz «no habla de pobreza, ni de desigualdad» y «pasa por encima sobre asuntos como la precariedad laboral». «Habla de servicios públicos, pero no de las condiciones de quienes lo garantizan, de los trabajadores públicos, y no asume un reforzamiento mucho más audaz en sanidad y educación», ha dicho.

Podemos Andalucía

Podemos Andalucía ha considerado «irresponsable» el discurso de fin de año que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pronunciado este sábado desde Medina Azahara, en Córdoba, y ha afirmado que «desconoce la realidad social de Andalucía».

En un comunicado, desde Podemos han señalado que Susana Díaz «cerró 2016 hablando de los retos que Andalucía tenía por delante», pero «dos meses después apartaba definitivamente los retos autonómicos para centrarse exclusivamente en alcanzar la Secretaría General del PSOE».

«Un año después, la presidenta ha regresado a Andalucía sin proyecto ni equipo, sólo con la convicción de que la Junta de Andalucía es su mejor ascensor político», según ha criticado Podemos Andalucía, que ha lamentado «la irresponsabilidad de la presidenta al utilizar el mensaje de fin de año para esconder su gestión fracasada con una amalgama cosmética, en lugar de centrarse y anunciar soluciones para los problemas agravados por sus propias políticas como la pobreza, los desahucios, la ausencia de un modelo de desarrollo autóctono o el deterioro de los servicios públicos fundamentales».