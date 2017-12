EDUCACIÓN «En muchos colegios se da clase como en los años 50 del siglo pasado» Años de crisis y recortes provocan la falta de ordenadores actualizados, lentitud de Internet en las aulas y pizarras electrónicas estropeadas

M. MOGUER

SEVILLA 09/12/2017

En el año 2017, la Junta de Andalucía enseña a sus alumnos a usar la redes sociales con libros de texto. Los alumnos de Sexto de Primaria tienen que cursar en muchos casos la asignatura «Cultura y práctica digital» sin ordenador ni conexión a Internet, según denuncia José Luis Cano, del sindicato Ustea. «Lo que hace la Consejería de Educación es —abunda— aprender Internet sin Internet».

«Se da la circunstancia de centros escolares donde los alumnos tienen que tomar apuntes y memorizar sobre cómo se abre una cuenta de Twitter o cómo se gestiona la privacidad de Facebook. «La idea de la asignatura es muy buena», indica Cano, «porque está pensada para que los niños adquieran competencias digitales y sepan usar Internet de manera sana y constructiva». Pero «sin medios ni formación para los profesores es papel mojado», concluye.

No es el único caso de la falta de medios en la educación en Andalucía. Afirma Cano que hay colegios en la comunidad que cuentan con pizarras digitales, unos aparatos que cuestan miles de euros. «Pero luego resulta que si la pizarra se estropea no hay dinero para arreglarlo». El resultado, resume, es que hay pizarras de miles de euros sin uso porque no hay 200 euros para cambiarles una pieza.

Mala actuación

Esto son solo dos ejemplos de la mala situación, a juicio de los implicados en la educación en Andalucía del estado de las tecnologías de la información y la comunicación, un nombre muy grande que engloba cosas tan de uso diario actualmente como los portátiles, las tabletas o la conexiones a Internet de alta velocidad.

«Hay una falta total de inversión por parte de la Junta en este apartado», explican desde Ustea. La crisis y los recortes en Educación de la Junta de Andalucía afectaron lógicamente al gasto de la administración en materia tecnológica. «Ni se invertía ni se renovaban equipos —indica Cano — así que la situación es cada vez peor».

«Portátiles, tabletas o miniordenadores no tienen ya ni la capacidad mínima para funcionar con los programas que se manejan», denuncian

«Portátiles, tabletas o miniordenadores no tienen ya ni la capacidad mínima para funcionar con los programas que se manejan. Son dispositivos con 1 GB de RAM, algo insuficiente», critican desde los sindicatos, quienes insisten en que es un «doble despilfarro» porque «primero se gastó un dinero en dotación de medios que se pierde porque no era suficiente y luego no se invierte en el mantenimiento».

Los centros escolares, explican fuentes de Educación, tienen que buscarse financiación propia si quieren contar con los recursos tecnológicos modernos. Pedir dinero a las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas), sacar dinero de otras partidas como fotocopias o libros... «Si se gasta en esto se está dejando de gastar en otras cosas», explica Francisco Hidalgo, responsable de Educación para el sindicato CSIF.

De fondo, explica Hidalgo, está en gran medida el gasto por alumno en Andalucía. La diferencia con comunidades es abismal. «Hablar del País Vasco o de Navarra es hablar de otro mundo. Tienen más profesores, medios, escuelas...».

Los datos respaldan esta opinión. Según datos de este mismo año del Ministerio de Educación, el gasto por alumno en Andalucía es de 4.600 euros, la segunda comunidad con el gasto más bajo de España. En el otro extremo, el País Vasco, con 8.976 euros por alumno. Más del doble.

En todos los centros

Las diferencias son abrumadoras. Mientras en Andalucía los sindicatos coinciden en que el 70 por ciento de los centros escolares no tienen Internet de alta velocidad, el Gobierno vasco informa de que todas sus escuelas cuentan con una conexión de, al menos 100 megas. «Aunque hay algunas con mucho más», puntualizan.

Mismo caso con las pizarras electrónicas:«Desde tercero de Primaria y hasta Bachillerato hay en el 100 por cien de los centros educativos del País Vasco», indican desde su Consejería de Educación y, además, tienen ya presupuestado implantarlo en el resto de las aulas en el próximo año. En Andalucía, solo hay en el 27 por ciento de los colegios.

En el caso de los ordenadores también pierde el Sur. Si aquí el sector habla de equipos antiguos y obsoletos, en el País Vasco tienen un programa «uno-uno» que quiere decir que cada alumno desde quinto de Primaria posee un ordenador propio cedido por la administración. «Y donde no se aplica el “uno-uno” hay un ordenador de sobremesa en cada clase a disposición de los alumnos, además de aulas de informática en todos los centros».

Desde los sindicatos insisten: si no se gasta en tecnología y no se renuevan los equipos, la brecha entre Andalucía y el Norte de España se irá haciendo más grande año tras año. «En Andalucía se sigue dando clase como en los años 50 del siglo XX en muchos casos. Con libros de textos y el profesor dictando —explican desde Ustea—y en las zonas más desarrolladas ya ni se acuerdan de qué era eso».