La niña muerta de Pizarra, la juez Alaya o Chiquito de la Calzada: esto es lo más leído en 2017

«Los jueces están solos ante el peligro», señaló Mercedes Alaya. «Hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son», dijo también.

En la lista no faltan tampoco los dólmenes de Antequera (Málaga) o los preciosos paisajes de Rio Tinto (Huelva).

Entre lo más leído se cuelan no solo la información de la anulación casi total del impuestom, sino también la calculadora para ver cuánto toca pagar o las protestas de los ciudadanos contra este tributo.

La carta de Juana Rivas: «Me escupía en la cara»

Juana Rivas con sus hijos - ABC

La historia de Juana Rivas ha llenado horas y horas de información este año. La madre, que denunció a su expareja por maltrato, escondió a sus hijos según le acusa la Justicia y se negó a devolverlos. Cuando ABC de Sevilla desveló en exclusiva a la carta inédita y rubricada por la madre de Maracena (Granada), la información se convirtió en la octaba más leída del año.

Esta madre narraba episodios de malos tratos y «terror» con testimonios desgarradores. «Os puedo asegurar que esto no es ser un buen padre, este hombre me decía los peores insultos e incluso me escupía en la cara delante de mis hijos», advierte.

