GABRIEL CRUZ Niño desaparecido en Níjar: Aclarar dudas y ratificar coartadas Se busca explicación al hecho de que el punto donde el padre encontró la camiseta ya había sido rastreado en varias ocasiones

RAQUEL PÉREZ

ALMERÍA 06/03/2018 07:42h Actualizado: 06/03/2018 07:45h

Las pruebas de ADN confirmaron este lunes lo que ya había dicho el padre de Gabriel el sábado. La camiseta que localizó cuando caminaba junto a su pareja en unos matorrales a unos 300 metros de la depuradora de Las Negras es de su hijo. De momento eso es lo único que han trasladado los investigadores, que no han avanzado si en la prenda se ha hallado algún tipo de rastro más. Sea como fuere, la presencia del perfil genético ha arrojado más incertidumbre al caso, puesto que no da pistas sobre el paradero del niño de 8 años, que a las 15.45 horas de hoy hará una semana que desapareció. Fue el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien comunicó a Ángel y Patricia, los progenitores del crío, quien informó de los resultados de la prueba efectuada a la prenda de ropa en el laboratorio de criminalística. Posteriormente el responsable gubernamental lo hizo público a través de su cuenta personal de Twitter. Fuentes de la investigación avanzaron que en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid se sigue analizando milímetro a milímetro esta camiseta interior para encontrar más restos.

El hallazgo de la camiseta se produjo sobre las 18.00 horas del sábado y eso hizo que el foco de la investigación se pusiera sobre la zona. En concreto, los investigadores se centraron en la depuradora. El domingo por la mañana drenaron parcialmente las balsas y los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) rastrearon las mismas, pero no encontraron nada. El lunes, con los primeros rayos de sol, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado insistieron en el rastreo de las proximidades de esta instalación, sin encontrar nada más.

Como ya avanzó el ministro el sábado y ratificó el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, que es quien dirige la investigación, a partir del lunes se iba a cambiar el procedimiento de búsqueda al objeto de «revisar de forma más técnica y selectiva puntos críticos», donde hay «cortijos abandonados, pozos, balsas u otras instalaciones». Esto también ha llevado a ampliar a 12 kilómetros el radio del perímetro de la zona de rastreo.

Tras conocer de boca de Zoido el resultado de la prueba de ADN, los padres de Gabriel aseguraron que el hallazgo les hace «pensar que cada vez estamos más cerca y que va a volver a casa». «Tiene que ser así, nos vamos a parar hasta que no aparezca y ver que se sigue buscando no das mucha fuerza», manifestó Patricia Ramírez. La madre del pequeño hizo hincapié en que «estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y nadie puede hacerle nada a mi hijo».

Ángel Cruz, el padre del chico, reconoció que desde que la hallara su pareja «sabía que era su camiseta». No obstante, matizó que no estaba «seguro de si la llevaba puesta ese día o no». En cuanto a su localización, precisó que ésta se produjo cuando salió «a dar una vuelta» con su compañera sentimental «porque había mucha gente en casa de mi madre». En concreto, relató que «nos fuimos a estar por ahí, por no estar parados y salimos a una zona por la que solíamos ir a pasear y estaba allí, Nos dimos cuenta de que podía ser de mi hijo». La prenda «no estaba a la vista», sino tapada «por unas cañas». Aseguró que no la llegó a tocar, porque «me fui de allí inmediatamente para no pisar», por lo que desconoce «si estaba seca». En cuanto a los avances en la investigación, Ángel Cruz indicó que los mandos del caso «nos van diciendo muy poquito, lo aceptamos y no podemos obstaculizar y, lejos de enfadarnos si no tenemos más información, sabemos que es por nuestro bien». El padre de Gabriel desveló que el ministro de Interior le ha prometido que «no se va a mover ninguno de los medios hasta que aparezca».

La bufanda le da fuerza

Por su parte, Patricia Ramírez, que luce cada jornada la bufanda azul de su hijo, prenda que le da fuerza porque sigue oliendo al menor, volvió a reiterar que su acosador no tiene nada que ver con la desaparición y que lo único que ha provocado ha sido «enmarronar los inicios de la investigación». «Si hubiera estado controlado, no habríamos perdido tiempo con esta línea de investigación», apuntó sobre una situación que calificó de «sin sentido por lo problemas que hemos tenido para que lo detuvieran, para que tuviera tratamiento psiquiátrico o estuviese en prisión porque si no es pareja, es acoso normal, lo que hizo que todo el proceso se ralentizase».

Entre tanto, las labores de búsqueda continuaron a lo largo del día de ayer, si bien se vieron un tanto mermadas por el temporal de fuerte viento y lluvia que impidió volar los helicópteros y limitó el uso de los drones. Los cerca de 200 efectivos técnicos desplazados a la zona se afanan ahora en rastrear con más celo minas, pozos, balsas de agua, cuevas e incluso zonas de invernadero a un radio extensible de hasta los 12 kilómetros.

En el dispositivo de búsqueda participan Emergencias Andalucía, integrado por 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, Guardia Civil con los equipos del GEAS de actividades subacuáticas, unidad canina y equipos ecuestres, Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de Níjar y Albox; Bomberos de Almería, del Poniente, y Granada; Cruz Roja, Infoca, Ayuntamiento de Nijar y voluntarios particulares, cuya cifra se ha reducido tras la avalancha del fin de semana y roza el centenar.

Por su parte, en la biblioteca de las Negras continúa instalado el PMA (Puesto de Mando Avanzado), desde donde se recepcionan y organizan los grupos de búsqueda, se reparten las zona de rastreo, coordinan las actuaciones entre los operativos y atienden a las personas voluntarias que acuden dispuestas a participar en el operativo.