Notario, registrador, fiscal... Cómo preparar unas oposiciones de «élite» en Andalucía Los preparadores tienden a mantener el anonimato ante las habladurías de sus conocidos en el gremio, pero son muchos los que ayudan a los opositores

La Junta de Andalucía ha aprobado unas oposiciones extraordinarias que suponen más de 30.000 plazas de funcionarios en una Oferta Pública de Empleo (OPE) que debe extenderse hasta 2021. A eso hay que sumar las oposiciones ordinarias de la administración andaluza y las que convocan el Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Desde 2018 se abre en España un periodo de abundancia de plazas para quienes quieran convertirse en funcionarios, tras años de escasez y tasas de reposición bajo mínimos.

Aunque el grueso de las plazas de estas convocatorias corresponden a Sanidad y Educación, hay otra tantas que corresponden con los procesos más complicados a tenor de la media de años que se tarda en sacar plaza. Notaría, registro de la propiedad, judicatura y fiscalía son, entre otros, los cuerpos para los que los opositores suelen buscar preparadores y dedicar hasta una década estudiando. «Hay preparadores -explica un preparador de estas especialidades- que seleccionan mucho a sus alumnos, que solo quieren a las mejores horas de cada promoción de la Universidad». Sin embargo, recuerda, él ha tenido opositores que han repetido cursos pero al final se han sacado la plaza.

En la preparación de unas oposiciones hay de todo, cuentan quienes están metidos en este mundo. Pero lo que más abunda es la discreción. Nadie quiere aparecer con nombre y apellidos. «Luego la gente comenta»; «Somos pocos y nos conocemos todos»; «Prefiero evitar que luego me estén preguntando». Son algunas de las excusas para mantener el anonimato que dan los preparadores. En los cuerpos «de élite», nadie quiere aparecer en los medios, aunque hay un poso de orgullo que los delata: «Yo preparé al juez más joven de España»; «Conmigo suelen tardar menos en sacar plaza», indican varios profesionales consultados.

Quienes consienten en contar cómo se preparan estos procesos detallan costumbres de lo más curiosas. Un preparador del ámbito jurídico explica que conoce a compañeros suyos que hasta le cambia la dieta a quienes están opositando con él. O le pone horarios para ver su pareja. «Un límite de tiempo a la semana», indica. «También hay que tener en cuenta las limitaciones de cada uno. Yo he tenido alumnos que tenían un novio que tenía que salir todas la tardes o quien tenía que cuidar de su abuela».

No hay hueco para el error

Más allá de esos detalles personales, este preparador recuerda que «esto te lo tienes que tomar como un trabajo. Estudiar desde las ocho de la mañana hasta la hora de comer y luego hasta la noche». Sobre todo cuando te juegas un puesto de fiscal, de juez o de notario, donde no hay hueco para la relajación o el error. «Pero cada uno se tiene que respetar sus capacidades, sus problemas y sus circunstancias, cada caso es un mundo. Hay quien se concentra mejor o peor».

Cuando el opositor lleva ya muchos años o varios suspensos a la espalda, surge siempre la misma pregunta: ¿Cuándo lo dejo? ¿Debo seguir insistiendo? «A veces hay que decir "hasta aquí"», explica este preparador. «Hay un momento en que tienen que dejar de estudiar y parar las oposiciones, pero tiene que verlo el opositor. Salvo que sea palmario que no las va a sacar, hay que hacerle ver que no debe perder el tiempo ni el dinero de sus padres por una cosa que está perdida», indica.

Pero, ¿cuál es la señal para dejarlo? «Si no son capaces de memorizar un artículo o falta a tres de cada cuatro clases, fuera», explican los preparadores. Pero no hay que ser tampoco muy estrictos. «El opositor tiene que verse una vez delante del examen y decir: "yo con esto puedo" o "yo con esto no puedo". Lo tienen que ver ellos. Si se dan cuenta de que no pueden, pues a otra cosa. Pero si de verdad creen que pueden y tienen la voluntad, lo tienen que intentar, puede que varias veces».