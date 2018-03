El padre asegura que Gabriel vestía la camiseta encontrada el sábado La familia se aisla del ruido mediático y anuncia una concentración para el viernes en Almería capital

Ángel Cruz lo sabía nada más verla, pero no fue hasta el martes, una vez que desde el Laboratorio de Criminalística de Madrid se confirmó que en la camiseta encontrada por la pareja de éste había ADN del pequeño Gabriel, cuando lo hizo público. No tuvo ninguna duda desde el primer momento, la prenda hallada, de color blanca y con unos dibujos de monos montando en bicicleta, la vestía su hijo el día de la desaparición, que ese martes a las 15.45 horas cumplió una semana desde que se perdiera su rastro. El padre del menor precisó que no llegó a tocarla, por lo que desconoce si estaba seca, y que al ser alertado por su compañera sentimental dio aviso a la Guardia Civil.

Los investigadores están centrando todos sus esfuerzos tanto en encontrar más restos y nuevas pruebas en la camiseta como en peinar a conciencia el entorno del cañaveral donde fue hallada sobre las 18.00 horas del sábado por la compañera sentimental de Ángel, cuando ambos caminaban por las inmediaciones de la depuradora de Las Negras. Al parecer, suelen sacar a los perros por esta lugar que se encuentra entre el núcleo poblacional y la Cala San Pedro, una playa a la que tan sólo es posible acceder a pie o por mar.

El martes el clima dio cierta tregua a los investigadores, dado que la lluvia no hizo acto de presencia y el viento aflojó su intensidad. Desde el lunes la búsqueda se está desarrollando de una manera más selectiva tras la ampliación del perímetro. Hasta los seis kilómetros de radio se peina a pie en grupos que se distribuyen por cuadrículas y hasta los 12 kilómetros los efectivos más técnicos inspeccionan balsas de regadío, pozos, cuevas, cavidades, acequias y hasta las antiguas minas de oro de Rodalquilar. Además, los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) siguen rastreando la depuradora.

Sobre el terreno participan 150 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a integrantes de Bomberos, Protección Civil y agentes de Medio Ambiente, además de 50 voluntarios. Todos apoyados por un helicóptero, cinco drones y una patrullera de la Guardia Civil. En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, precisó que las labores de búsqueda se centran en «repasar» y «rematar» la zona en la que apareció la camiseta del menor toda vez que la investigación mantiene «diferentes» líneas con incluso la apertura de otras «nuevas» al objeto de «acaparar toda la investigación de la forma más completa».

Más pruebas

El representante gubernamental reconoció que se está pendiente de que la camiseta arroje más datos, por lo que se va a «someter a más pruebas», que pueden resultar «más lentas». El objetivo es «utilizar todos los recursos disponibles» para tener la «máxima información» al respecto. «Hay que dejar que los profesionales desarrollen su labor y su trabajo» para avanzar en la investigación que conduzca hasta el niño, sentenció.

Sanz es uno de los integrantes de la comitiva que, encabezada por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúna esta mañana en la Subdelegación del Gobierno en Almería con mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar los últimos datos de la búsqueda del menor desaparecido. Tras el encuentro el ministro presentará el informe de personas desaparecidas en España de 2017.

Por su parte, los padres del menor decidieron en la noche del lunes distanciarse un tanto de los medios de comunicación ante la presión que están sufriendo y anunciaron una concentración para el viernes al mediodía en la céntrica Puerta de Purchena de la capital almeriense. Bajo el lema «Todos somos Gabriel», los progenitores hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a este acto, que tiene por objeto trasladar a su hijo que no está solo, que no se olvidan de él y que están haciendo todo lo que está en su mano para encontrarlo y abrazarlo.