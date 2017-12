El peaje de la autovía Sevilla-Cádiz sube su precio... político El PSOE reclamará el rescate de la AP-4 Sevilla-Cádiz, al menos hasta que el PP asegure que en 2019 no habrá que pagar

J. J. B.

SEVILLA 27/12/2017 10:49h Actualizado: 27/12/2017 10:50h

La AP-4 Sevilla-Cádiz va a ser una autopista para la confrontación. El anuncio de que no se renovará la concesión administrativa de esta vía de peaje cuando finalice en 2019 la última prórroga no evitará que sea objeto del debate político y arma arrojadiza entre Andalucía y el Estado, o mejor dicho entre el PSOE y el PP.

El próximo capítulo lo avanzaba ayer la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, al anunciar que los socialistas defenderán en el Congreso de los Diputados y el Senado sendas iniciativas para que el Gobierno de Mariano Rajoy no aplique la subida en el precio del peaje de la autovía en 2018. A partir del 1 de enero el peaje de esta vía sube un 1,9 por ciento, al igual que el resto de las autopistas estatales. Pero la iniciativa del PSOE reclama además la supresión inmediata del peaje de la AP-4, para no esperar a que el 31 de diciembre de 2019 expire la última prórroga de la concesión gracias a la cual la empresa Abertis gestiona y explota esta infraestructura.

Pérez, que comparecía ayer junto con diputados y senadores del PSOE sevillano para anunciar la batería de iniciativas parlamentarias, habló de la supresión del peaje de la AP-4 «como una reivindicación histórica de la comarca del Bajo Guadalquivir», y tachó la aplicación de la subida de precios como «una nueva traición a Andalucía» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los socialistas utilizarán el rescate por el Gobierno central de dos tramos de la autovía AP-9 de Galicia, para reclamar el mismo trato para la autovía andaluza, que acumula ya «casi cinco décadas» de peaje y está «más que amortizada», añadió Pérez.

Las iniciativas parlamentarias socialistas van precedidas de una campaña de las Juventudes Socialistas de Cádiz y Sevilla que han recogido ya unas «15.000 firmas» en el portal digital Change.org, en contra del incremento de los precios del peaje de la AP-4 y en demanda de la supresión inmediata del mismo.

Estas reclamaciones no son nuevas, sino que se añaden a una constante en la larga historia de esta autopista, cuya concesión data de la época franquista debió concluir en 1993 y se ha venido prorrogando por los sucesivos gobiernos. La primera concesión fue ampliada por el gobierno de Adolfo Suárez hasta 1999. En 1986, el gobierno socialista de Felipe González hacía lo propio, ampliando la concesión hasta el año 2006, y el del PP de José María Aznar la alargó hasta 2019. En 2005 la Junta de Andalucía negoció con la concesionaria el rescate del tramo Jerez- Cádiz a cambio del pago de 72 millones de euros que terminará de pagar también en 2019.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha garantizado el rescate de la concesión de la autopista en 2019, si bien no ha definido con tanta rotundidad cómo se gestionará esa vía a partir de esa fecha y, lo que es más importante para los usuarios, si tendrán que seguir pagando por su uso. Esta falta de concreción anima al PSOE a hacerse con la bandera de la supresión del peaje.

La respuesta del Gobierno

Frente a la campaña socialista, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, reiteraba ayer que «no habrá nueva concesión del peaje», de la misma forma que lo hicieron los sucesivos ministros de Fomento del PP, desde Ana Pastor a Íñigo de la Serna. Antonio Sanz asegura que este peaje «se va a acabar» y que en 2018 «quedará ya un año menos para verlo».

«Hemos mantenido siempre la misma posición, que es la del compromiso firme de no prorrogarlo, y de que no habrá nueva concesión», ha insistido el delegado del Gobierno, que criticó los ataques del PSOE al Gobierno central por el aumento de tarifas de esta autopista que se aplicará en enero o por no adelantar su liberalización antes de que termine la actual prórroga. Sanz sostiene que la subida es la que corresponde al igual que en los dos años anteriores el precio se congeló.

«El dinero de los ciudadanos lo debemos seguir usando para hacer nuevas infraestructuras», dijo Sanz, quien critica que a costa del rescate del tramo Jerez- Cádiz, la Junta de Andalucía haya tenido abandonados durante una década otros muchos proyectos de inversión de la provincia gaditana.