Pedro Sánchez empieza por Granada... y sin Susana Díaz El líder federal de los socialistas acudirá el jueves a una «asamblea abierta» para debatir sobre las pensiones

STELLA BENOT

SEVILLA 08/01/2018 23:06h Actualizado: 08/01/2018 23:12h

El líder federal de los socialistas comenzará su periplo por España por Andalucía, tal y como adelantó ABC a principios de la semana pasada. Pedro Sánchez visitará este próximo jueves Granada donde celebrará una «asamblea abierta» con ciudadanos para conocer su opinión y debatir con ellos sobre el sistema público de pensiones.

La clave de la visita es que la Dirección Federal no ha informado al PSOE de Andalucía oficialmente de este encuentro y este lunes el número dos de Susana Díaz, Juan Cornejo, se vio en un apuro porque no pudo contestar públicamente si la lideresa andaluza acompañaría o no a Sánchez. «El secretario general vendrá las veces que quiera a Andalucía y la presidenta de la Junta estará cuando tenga que estar y cuando no, pues no estará», dijo.

Cornejo reconoció que sí había recibido una circular informando de la posibilidad de esta visita y de la fórmula elegida por Pedro Sánchez para volver a la carretera, si bien no pudo confirmar la visita del secretario general a su territorio.