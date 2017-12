El peligroso negocio de chamanes y curanderos para la salud de los andaluces Los médicos advierten del riesgo de quienes quieren «imponer las manos o usar energía para curar»

M. MOGUER

Si estás enfermo, ojo con chamanes y curanderos en Andalucía. Es la advertencia del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que este martes ha presentado la campaña «Pon tu salud en manos de tu médico». En palabras del presidente de este organismo, Juan Antonio Repetto, hay que «huir» de «la medicina alternativa porque ni es medicina ni es alternativa de nada».

Para Repetto, en Salud hay que llamar a las cosas por su nombre. Un médico es un médico, no un proveedor de servicios médicos. Un paciente es un paciente, no un usuario ni un cliente. «Si veo a un médico soy un paciente», ha resumido en su intervención en el Colegio de Médicos de Sevilla este martes.

Para este doctor, las mal llamadas medicinas alternativas deberían llamarse de otra forma. «Técnicas terapéuticas no convencionales», ha propuesto. «Algunas no son un problema, no curan pero no molestan -ha indicado-, pero otras sí que son un peligro porque impiden hacer un tratamiento real». Un ejemplo reciente, ha recordado, es el del psicólogo que aseguraba que el cáncer de mama no es fruto de un problema físico sino mental y que se cura con terapia psicológica. «Eso impide que la mujer que acude a este hombre vaya al oncólogo», ha advertido.

«Hay quien cree que en la imposición de manos o en quien te pone piedras por el cuerpo», ha insistido el doctor Repetto. «Huye de todo eso», ha indicado y «acude a tu médico».

La importancia de los médicos

En el mismo acto en el Colegio de Médicos de Sevilla, el presidente de la CACM, acompañado del presidente del Colegio sevillano, el doctor Juan Bautista Alcañiz, han presentado también el resultado de una encuesta sobre la imagen de los médicos en Andalucía.

Los resultados de dicho estudio, que ha abarcado casi 1.000 entrevistas entre finales de noviembre y principios de este mes, indican que más del 80 por ciento de los encuestados aseguran que el médico no tiene ya la consideración social que se merece.

En cuanto al nivel de confianza, la nota más habitual que dan los preguntados es un 8 sobre 10 en cuanto al nivel de confianza que le general lo médicos andaluces. «La salud es el bien más preciado de la sociedad y tenemos que devolver la relación médico-paciente al centro del proceso sanitario», ha indicado el doctor Repetto. «Un médico -ha recordado- está en los momentos más importantes de tu vida, los buenos y los malos. Está en el nacimiento, está en las operaciones y está en muchos casos en la muerte».