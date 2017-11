Perros, elefantes y osos: las mascotas más increíbles que tienen los andaluces El registro de animales de compañía que tiene la Junta de Andalucía arroja sorprendentes datos sobre los bichos que hay en los hogares de Andalucía

M. MOGUER

SEVILLA 19/11/2017 08:47h Actualizado: 19/11/2017 08:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En Andalucía hay dos millones y medio de animales censados en el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía. Si pudieran votar, serían una fuerza a tener muy en cuenta. Y hay de todo: perros, gatos, loros, lobos, tigres, búfalos, cocodrilos, elefantes y hasta dos linces. El amor por los animalitos no entiende de peso ni de tamaño de la mandíbula.

Como en el caso de los humanos, no solo están los que aparecen en las estadísticas oficiales. También hay mascotas «sin papeles», que no están dados de alta: peces, aves y animales no exóticos no tienen obligación.

La estrella en las casas andaluzas es sin duda el perro, de los que hay censados 2.459.466 (del total de 2.626.639 animales de compañía con papeles, es decir, el 93,6 por ciento). Le siguen muy de lejos el resto de mascotas. Hay 150.933 gatos, 11.996 hurones, 2.024 loros y 271 mini cerdos. Después, la jungla: monos, zorros y leopardos.

Los gatos más populares son los de raza europea, seguidos de los cruzados. Después están el persa y el siamés. En cuanto a lo perros, destaca que en lo que va de año se han registrado casi 5.000 perros potencialmente peligrosos, para los que no solo hace falta darlos de alta en el registro que gestiona el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. También el dueño tiene que obtener un permiso especial para tenerlos en su casa.

Un oso y un caimán

En el registro andaluz hay especies de lo más variopintas. Hay quien ha inscrito un oso o un caimán. Hay 15 tigres, once leones, dos elefantes africanos y un cocodrilo del Nilo. Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios aclara que estos animales no tienen por qué estar en una casa particular: «Pueden ser de una reserva o de un circo».

Astudillo advierte que las especies exóticas se van poniendo de moda, igual que las razas de perros. Cuando se pasa la moda, vienen los abandonos y la suelta de animales que vienen de otros ecosistemas. «En Andalucía tenemos un problema muy grave con la cotorra argentina, la verde. Están acabando con los gorriones y las palomas porque se quedan con la comida y no tienen depredadores», explica. Es lo mismo que le ha pasado a Madrid con los mapaches, «un problema serio» en algunas zonas de la capital.

En todo caso, la ley prohibe tener en casa especies protegidas y también mamíferos exóticos que de adultos pesen más de cinco kilos, aclara, para quien sintiese el capricho de comprarse un león. «Y además hay que demostrar que el origen es legal, no sacado de la naturaleza», advierte. «Antes de 2005, que es cuando entró en vigor esa norma, se veían en algunas tiendas de animales hasta zorros árticos», recuerda Astudillo.

Pruebas de paternidad

Los animales también tienen que pasar por pruebas de ADN para determinar su filiación. «Nos pasa cuando hay duda de si un halcón, por ejemplo, es comprado dentro de la ley o sacado de la naturaleza. Se le hace una “prueba de paternidad” y así se ve de dónde viene», explica Astudillo.

Con el registro, explica este veterinario, también se puede localizar animales perdidos. Así, cuenta Astudillo, se han recuperado perros que habían acabado en Alemania a sus dueños en Andalucía. O gatos andaluces que habían terminado en Galicia. O determinar de quién es una mascota en caso de divorcio. Los animales tampoco se libran de las peleas de pareja.