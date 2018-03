ELECCIONES AUTONÓMICAS Podemos e IU ¿irán juntos a las municipales? ¿y a las autonómicas? Los dirigentes de ambos partidos negocian discretamente una marca propia electoral en Andalucía

Llevan meses negociando discretamente en reuniones intensas. Las dos partes están interesadas en no retransmitir sus avances porque hay muchas, muchísimas, piedras en el camino que no va a ser fácil sortear. Y el tiempo apremia, que es lo que más les preocupa. Lo cierto es que Podemos e IU están preparando una marca electoral propia para Andalucía que aglutine no sólo a los dos partidos sino también a organizaciones sociales, ciudadanas, sindicatos que pueda convertirse en una verdadera alternativa de izquierdas al PSOE.

La coordinadora general de Podemos Teresa Rodríguez y el líder regional de IU Antonio Maíllo se sienten libres para esta negociación, que todavía no conocen sus bases, porque ambos ganaron con holgadas mayorías sus respectivos congresos precisamente planteando la confluencia como pilar político.

Pero la postura de ambos es diferente desde su partida. Teresa Rodríguez no tiene ningún problema en actuar al margen de su líder estatal, Pablo Iglesias. Ella sigue lo que le dice la Asamblea Ciudadana Andaluza y eso la legitima. El caso de Maíllo es diferente porque no quiere, en ningún caso, provocar un enfrentamiento con Alberto Garzón y la dirección federal de su partido. Así, cualquier decisión trascendente deberá contar con su visto bueno.

Claro que en IU recuerdan que Andalucía es la mitad de la formación a nivel estatal por lo que tienen capacidad para abrir cualquier senda política. Hay que tener en cuenta, además, que las autonómicas andaluzas serán las primeras del ciclo electoral en toda España por lo que el pacto al que lleguen IU y Podemos en Andalucía puede marcar al resto de España.

Uno de los principales escollos que deben sortear es que mientras IU apuesta por negociar un acuerdo global, para las autónomicas y las municipales, Podemos prefiere empezar por las candidaturas municipales. De hecho, la formación morada está trabajando con todas las candidaturas de unidad popular que concurrieron a los ayuntamientos en 2015 y que ahora podrían presentarse integradas en Podemos.

Esta es, además, la estrategia de Teresa Rodríguez para ganar poder interno ya que ahora sólo tiene a su favor el grupo parlamentario (y no todo) así como la Asamblea Ciudadana Andaluza. Pero IU está interesada en avanzar en la confluencia regional. Maíllo cuenta con 80 alcaldías en Andalucía y es consciente que ahí reside el poder de su formación. La clave está, ahora, en cómo conjugar ambos intereses contrapuestos.