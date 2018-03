El PP de Andalucía no irá a la huelga del 8 de marzo, pero la «respeta» UGT justifica que la Junta no cumpla la paridad, «pero lo seguiremos exigiendo»

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido en la mañana de este lunes con la secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López y la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT, Cristina García, para intercambiar opiniones sobre la huelga feminista del próximo 8 de marzo que ambas centrales sindicales han convocado.

Moreno ha anunciado que el PP no va a hacer esta huelga pero que tiene «el máximo respeto» para la misma, un respeto que hace extensivo a las mujeres de su partido que quieran secundarla, si bien no hay ninguna representante que le haya comunicado que vaya secundarla. El PP tampoco asistirá a las manifestaciones y movilizaciones convocadas para esta jornada.

«Coincidimos con los objetivos de esta huelga, ¿permite la sociedad la igualdad de oportunidades? No. Lo que no compartimos en la instrumentalización de algunos partidos políticos por intereses electorales. Ahí no podemos coincidir pero, por supuesto, hay libertad absoluta para dirigentes y afiliados», ha explicado Juanma Moreno.

Asimismo, ha anunciado que el PP va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento para que la Junta sólo pueda contratar y conceder subvenciones a las empresas y entidades que cumplan con la igualdad real entre hombres y mujeres.

La Junta incumple

La secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López, ha criticado la política de la Junta que, tal y como publica este lunes ABC, no cumplen con la equidad ni la igualdad real. «Las administraciones tienen que dar ejemplo y debían cumplir a rajatabla. Las trabajadoras de las escuelas infantiles, los comedores y los monitores sufren las consecuencias de esta discriminación.

Desde UGT, Cristina García ha optado por ponerse de perfil en este asunto, «se está negociando el plan de Igualdad de la Junta. Nos gustaría que fuera más rápido pero son muchos los trabajadores que tiene la administración. De todas formas, seguiremos exigiendo el cumplimiento»