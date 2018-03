ELECCIONES MUNICIPALES 2018 El PP cambia a sus caras para los ayuntamientos andaluces Juanma Moreno sólo mantiene a Francisco de la Torre en Málaga y a los alcaldes de Jaén y Almería que se renovaron a mitad de mandato

STELLA BENOT

El Comité Electoral del PP va a elegir oficialmente este viernes a los candidatos a las alcaldías de las ocho capitales andaluzas después de que Juanma Moreno haya llegado a un acuerdo con la dirección nacional de su partido para acelerar los trámites y forzar los tiempos de una maquinaria que se resistía a hacerlo. Es pues un triunfo político del líder de los populares andaluces que ha convencido a los dirigentes en Génova argumentando que necesita tener preparado al partido porque Susana Díaz puede adelantar las elecciones autonómicas al último trimestre del año.

Moreno ha negociado con Mariano Rajoy los nombres de quienes tienen como principal misión tratar de recuperar el poder local que el PP perdió en las municipales de 2015, cuando cedió las alcaldías de cinco capitales andaluzas conservando sólo tres, Málaga, Jaén y Almería.

La apuesta del presidente del PP de Andalucía es claramente renovadora ya que sólo repite Francisco de la Torre, el histórico alcalde de Málaga que no ha querido terminar su carrera política a pesar de sus 76 años.

Desde que se hizo con los mandos del partido en la comunidad autónoma, Juanma Moreno está tratando de aislar a los tradicionales popes para, además de ser el líder oficial, tener el mando real. La tarea no está siendo fácil y las tensiones han seguido vivas hasta ayer mismo cuando se hicieron público los nombres definitivos de los candidatos.

Pero ahora no puede ocultar su satisfacción ya que ha conseguido imponer a sus candidatos o, al menos, que no le impongan a quien no es de su agrado. Claro que eso es una cosa y lograr la paz total en el partido, otra muy distinta y que está por ver.

La principal sorpresa ha sido la de Huelva. Manuel Andrés González, presidente provincial, lleva meses buscando un candidato idóneo para tratar de recuperar una plaza que el PP consideraba cuasi propia con un Pedro Rodríguez que era uno de los símbolos del partido. La crisis del PP de Huelva es tan grave —con rupturas, dimisiones, acusaciones dentro del propio grupo municipal— que todos los concejales actuales sabían que no iban a ser los candidatos.

El PP provincial montó un grupo independiente de la sociedad civil y desde ahí ha regenerado el partido. Pilar Marín abandona la universidad para probar suerte en política y eso teniendo en cuenta que el rival, Gabriel Cruz (PSOE) es un candidato sólido y con pocas aristas. De un perfil similar al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, con quien tendrá que enfrentarse Beltrán Pérez.

El actual portavoz ha sido el designado para sacar al PP municipal de la grave situación en la que se encuentra y, aunque hay serias dudas en la dirección regional de los populares de la reconquista de Sevilla, su designación pretende, al menos, cerrar el grave cisma que vive el partido en la capital andaluza.

Sustituto de Teófila

Cádiz es otra de las plazas clave. Tras la salida de Teófila Martínez —que ha anunciado su marcha tras muchísimas presiones— ha sido muy complicado encontrar un sustituto. Pero la solución ha estado precisamente dentro del núcleo duro de la excalcaldesa. Juan José Ortiz ha sido concejal con Teófila desde 2003 ocupando todo tipo de cargos si bien su última responsabilidad como concejal fue el Bicentenario. Es, pues, una cara amable y conocida por toda Cádiz.

La designación de Sebastián Pérez, presidente local en Granada, para optar a la alcaldía por primera vez en su vida a pesar de su larga trayectoria, tiene mucho que ver con el apoyo que ha dado a Juanma Moreno desde el principio. La sombra de Torres Hurtado sigue siendo alargada si bien ahora Sebastián Pérez tendrá que iniciar una nueva etapa.

La transición en Córdoba es más suave porque José María Bellido es un hombre de José Antonio Nieto, que fue obligado a dimitir al ser nombrado secretario de Estado, pero que no suelta su provincia. En Jaén y Almería sus alcaldes ya fueron renovados a mitad de mandato y ahora se mantienen como candidatos con el reto de frenar a Ciudadanos.